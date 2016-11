Andrei Năstase: „În cabina de vot se ţine azi marele protest”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 13.11.2016 09:29

Liderul Platformei Demnitate şi Adevăr merge să voteze la locul de baştină, în satul Mândreşti, raionul Teleneşti.



Într-un mesaj pe Facebook, Andrei Năstase îndeamnă cetăţenii cu drept de vot să iasă la alegeri.



„Copii, rămâne cum am stabilit. Mergem acasă, ne revedem Mama şi trecem şi pe la secţia de votare. În cabina de vot se ţine azi marele protest. Acolo ne decidem viitorul”, a scris liderul Platformei DA.



Totodată, Andrei Năstase anunţă că are şi un loc liber în maşină, astfel că poate lua pe cineva care merge în aceeaşi direcţie.



„Eu merg la Mândreşti, la Oamenii Demnităţii şi ai Adevărului să o facem şi mai lată. Am un loc în maşină. Hai la vot”, a mai scris Andrei Năstase.