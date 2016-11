Renato Usatîi a postat o înregistrare-bombă: Iaralov vorbeşte despre crimele bandei lui Plahotniuc

Într-o intervenţie live pe Facebook , primarul de Bălţi Renato Usatîi a prezentat noi dovezi ale crimelor lui Plahotniuc şi ale acoliţii săi şi a publicat înregistrarea unei conversaţii dintre „mâna dreaptă” a lui Plahotniuc, Serghei Iaralov şi omul de afaceri Veaceslav Platon. Cei doi discută schema „furtului secolului” şi alte posibilităţi care i-ar fi permis lui Vladimir Plahotniuc să ajungă prim-ministru, scrie ru1.md „În 2014 am spus în repetate rânduri că ei pregăteau operaţiunea pentru furtul miliardului", a declarat Usatîi. "Plahotniuc pune totul pe seama lui Filat. Au găsit un prostovan pe care să-l facă ţap ispăşitor. Şi acest fraier Shor scrie denunţuri ba pe unul, ba pe altul. Dar există dovezi. Vă amintiţi că, în noiembrie, în ziua în care am fost excluşi din cursa electorală, ei au furat miliarde de lei. Şi chipurile, nu ştiau nimic. Vreau să postez o înregistrare audio. E făcută în decembrie 2014 la Kiev. E o conversaţie între mâna dreaptă a lui Plahotniuc, Iaralov, care e responsabil de toate schemele criminale şi binecunoscutul Platon, căruia acum ei încearcă să-i închidă gura” afirmă Usatîi.În timpul unei conversaţii telefonice, interlocutorii spun că Banca Socială a fost în schemă. „Ei au recunoscut că Drăguţanu (fostul şef al Băncii Naţionale a Moldovei nr.) este omul lor, adică al lui Plahotnic, spune Usatîi. „Iaralov admite că el e pătat deja, de ce să fie înlocuit cu altul?” Apoi, cei doi vorbesc despre faptul că „tovarăşul” – aşa Iaralov îl numeşte pe Plahotniuc, ba îl atacă pe Filat, ba are grijă de el ca de un ou, iar apoi iar îl atacă. Veţi auzi că în decembrie 2014 Iaralov discuta ideea că Plahotniuc ar trebui să devină prim-ministru al Moldovei şi astfel, să capete legitimitate, în special faţă de partenerii externi”, adaugă Usatîi.Părţile continuă discuţia despre posibilitatea lui Plahotniuc de a devenit prim-ministru şi se pun de acord că Plahotniuc „încă nu poate fi premier, pentru că, în ceea ce priveşte oamenii, capacitatea creierului şi posibilităţile, este pregătit, însă nu este încă gata pentru unele lucruri legate de administrare.” „Mai mult, ca să nu se păteze, trebuie pus unul sau doi prim-miniştri temporar, iar după asta, Plahotniuc să ajungă premier. Ei discutau aceasta în decembrie 2014, adică atunci când au furat un miliard şi tot atunci discutau cum să-l facă prim-ministru pe Plahotniuc”, a subliniat Usatîi.