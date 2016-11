Ziarul de Gardă: Minciuna lui Dodon despre casa sa de milioane

FOTO

Igor Dodon, lide­rul Par­ti­du­lui Soci­a­liş­ti­lor din R. Mol­do­va şi can­di­da­tul for­ma­ţiu­nii la scru­ti­nul pre­zi­den­ţi­al din 13 noiem­brie 2016 locu­ieş­te, aşa cum ZdG a scris ante­ri­or, într-o casă de lux, afla­tă în sect. Buiu­ca­ni al Capi­ta­lei. Dodon a înre­gis­trat casa pe nume­le său şi al soţi­ei în 2013, la scurt timp după ce a luat un cre­dit de 1,47 mili­oa­ne de lei de la Vic­to­ri­a­bank. Dis­cu­tând cu oame­nii din veci­nă­ta­tea cas­te­lu­lui, dar şi cu per­soa­ne care au par­ti­ci­pat la ridi­ca­rea impu­nă­to­ru­lui imo­bil, am con­sta­tat însă că Dodon a min­ţit, el fiind cel care a coor­do­nat con­struc­ţia casei încă din anii 2007-2009, peri­oa­dă în care se afla în func­ţia de minis­tru al Eco­no­mi­ei şi prim-vicepremier, scrie Ziarul de Gardă Zia­rul de Gar­dă vor­bea cu locu­i­to­rii din pre­a­j­ma str. Oni­si­for Ghi­bu, aco­lo unde era ridi­ca­tă o casă de lux. Atun­ci, oame­nii ne spu­neau că îl văd, prac­tic zil­nic pe Igor Dodon intrând în cur­tea casei. „Aproa­pe în fie­ca­re dimi­nea­ţă tre­ce pe aici, veri­fi­când cum decurg lucră­ri­le de ame­na­ja­re. Între timp, au fost adu­se mai mul­te ghi­ve­ce cu flo­ri de came­ră – semn că, degra­bă, va tre­ce în casă nouă”, spuneau locu­i­to­ri de pe stra­da Oni­si­for Ghi­bu din Chi­şi­nău.„Sun­teţi văzut aproa­pe zil­nic pe stra­da Xeno­pol, 31, unde în pre­zent au loc lucră­ri de ame­na­ja­re a unui ade­vă­rat palat… Sun­teţi pro­pri­e­ta­rul aces­tei case?” – l-am între­bat. Can­di­da­tul PCRM la fun­cţia de pri­mar de Chi­şi­nău a răs­puns indig­nat:– încearca să expli­ce Dodon. „Vizi­te mati­na­le atât de frec­ven­te?” – între­ba­rea a rămas fără răs­puns.. Într-un inter­viu acor­dat zia­ru­lui de lim­bă rusă, „Argu­men­tî i Fac­tî”, Igor Dodon decla­ra că, în urmă cu câte­va săp­tămâ­ni, după ce şi-a vân­dut apar­ta­men­tul cu două came­re în care locu­ia din 1999 şi după ce a luat un cre­dit de la ban­că, şi-a cum­pă­rat o casă. „Acum, vom achi­ta cos­tul ei. Nu m-am decis deo­da­tă, dar, în aceas­tă pri­mă­va­ră, după dece­sul tată­lui meu, m-am gân­dit, poa­te e cazul să mă aşez şi eu pe pământ, la pro­pria casă, căci cresc doi băieţi”, spu­nea lide­rul soci­a­li­ş­ti­lor. Con­form infor­ma­ţi­i­lor de la Între­prin­de­rea de Stat „Cadas­tru”, casa de pe Xeno­pol, des­pre care am scris în 2011, înre­gis­tra­tă atun­ci pe nume­le fir­mei de con­stru­cţii care a ridicat-o, „Recon­sci­vil”, era acum înre­gis­tra­tă pe nume­le soţi­lor Dodon. Tranza­cţia a avut loc, ofi­ci­al, pe 29 iulie 2013, zi în care Igor Dodon a luat un cre­dit de 1.477 mln. de lei de la Vic­to­ri­a­bank, ban­că des­pre care se ştia atun­ci că apa­rţi­ne prim-vicepreşedintelui PD, Vlad Pla­ho­t­niuc.„Am pro­cu­rat casa de la o rudă de-a mea care a inves­tit în aceas­tă con­stru­cţie, iar, ulte­ri­or, a rămas cu tra­i­ul în Ita­lia. Nu pot să vă spun cine-i ruda. Astea sunt date con­fi­denţi­a­le. Nu este ade­vă­rat că aş avea rela­ţii spe­ci­a­le cu repre­zen­tanţii fir­mei de con­stru­cţii care au ridi­cat casa şi că i-aş fi aju­tat atun­ci când eram minis­tru. Sunt invenţii, nu i-am faci­li­tat cu nimic. Ruda mea de pes­te hota­re a găsit anu­me aceas­tă fir­mă. Eu am vân­dut apar­ta­men­tul cu două odăi şi am luat un cre­dit. Am luat casa cu tot cu teren con­tra unei sume de 2 mln. 300 mii de lei. Ime­di­at, am anu­nţat Comi­sia Naţio­na­lă de Inte­gri­ta­te. Mi se pare că am pro­ce­dat corect, nu am ascuns nimic, cum fac alţi dem­ni­ta­ri. Dacă dori­ţi, pot să vă orga­ni­zez o excur­sie… Deo­cam­da­tă nu vă pot pri­mi în casă, dar în jurul casei – nu am ce ascun­de… Veni­ţi, ca să nu vă căţă­ra­ţi pe gar­du­ri, cum faceţi în alte cazu­ri, cu case­le unor dem­ni­ta­ri….”ZdG a dis­cu­tat din nou cu veci­nii can­di­da­tu­lui la func­ţia de pre­şe­din­te. Tot­o­da­tă, am obţi­nut măr­tu­ri­i­le unei per­soa­ne care a fost impli­ca­tă în con­struc­ţia imo­bi­lu­lui. Deşi am încer­cat în mai mul­te rân­du­ri să-l facem să dis­cu­te des­chi­se des­pre acest subiect, din moti­ve de secu­ri­ta­te, aces­ta a refu­zat. Ne-a ofe­rit însă mai mul­te deta­lii des­pre con­struc­ţie, con­fir­mând fap­tul că Igor Dodon a fost cel care şi-a înce­put pro­iec­ta­rea şi con­struc­ţia casa încă în peri­oa­da 2007-2009, pe când era minis­tru al Eco­no­mi­ei şi prim-vicepremier, el fiind pro­pri­e­ta­rul din umbră al imo­bi­lu­lui cu câţi­va ani îna­in­te de a-l înre­gis­tra la Cadas­tru pe nume­le său, şi deci, cu mult timp îna­in­te de a lua cre­dit de la Vic­to­ri­a­bank.„El mereu a asis­tat lucră­ri­le. Toa­tă lumea cunoştea şi unii chiar se mân­dreau cu aşa vecin. Minim de 3 ori pe săptămână venea în pre­a­j­mă. Con­struc­ţia casei a cos­tat, cred, vreo 200-300 de mii de euro”, ne-a zis, prin­tre alte­le, un mun­ci­tor care a par­ti­ci­pat la con­struc­ţia casei lui Dodon, care a fost fina­li­za­tă la sfâr­şi­tul anu­lui 2010, atun­ci când depu­ta­tul era depu­tat în Par­la­men­tul R. Mol­do­va pe lis­te­le PCRM.