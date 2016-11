VIDEO

Ultima declaraţie a Maiei Sandu înainte de alegeri: „Acum depinde de fiecare cetăţean; Sunt încrezătoare că vom învinge, apoi ne apucăm de treabă”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 11.11.2016 23:18

„Sunt încrezătoare că vom învinge, apoi vom face echipă şi ne apucăm să transformăm Republica Moldova”. Este ultimul mesaj al Maiei Sandu din această campanie electorală. Candidatul unic al forţelor antioligarhice a îndemnat cetăţenii să se mobilizeze şi să iasă masiv duminică la urnele de votare



„Sunt sigură că o să reuşim dacă o să mergeţi la vot. Am făcut tot ce am putut. Le mulţumesc tuturor oamenilor care s-au implicat atât din ţară, cât şi din afară. Le mulţumesc pentru efort şi implicare. Acum depinde de fiecare, acum trebuie să ne mobilizăm şi să mergem la vot”, a declarat Maia Sandu.



„Neapărat o să învingem, după care ne apucăm de treabă. Sunt încrezătoare. Vă aşteptăm la vot, apoi facem echipă ca să transformăm această ţară”, a adăugat liderul PAS.



Maia Sandu a menţionat că se va apuca în primul rând de capul marilor corupţi, iar cetăţenii de rând vor avea locuri de muncă în condiţii legale şi decente.



„Când vom face ordine ne vom putea asigura ca toată lumea să lucreze într-un sistem normal, nu în cel subteran, ca toată lumea să obţină venituri pe cale legală, fără să-şi facă griji unde lucrează. Am fost impuşi să lucrăm în această sărăcie. Vom lupta cu coruţia mare”, a spus Maia Sandu.



„Voi veni cu un raport de stare a naţiunii în fiecare an. Mă oblig să merg la instituţiile de stat acolo unde cred că trebuie de pus presiune ca să se facă anumite lucruri. Să merg la şedinţele Parlamentului şi Guvernului”, a adăugat candidatul unic al forţelor antioligarhice.



Referindu-se la numeroasele probleme pe care le-au întâlnit cetăţenii de peste hotare în procesul de votare, Maia Sandu a dat asigurări că, la următoarele alegeri, vor fi identificate mecanisme astfel ca această situaţie să nu se mai repete.



„Voi depune eforturi ca să facilităm votul Diasporei până la următoarele alegeri. Vom găsi şi mecanismele necesare. Este dificil în situaţia în care instituiţiile de stat nu sunt de încredere, dar sper că vom rezolva cel puţin parţial această problemă, astfel ca toţi să voteze”, a mai spus Maia Sandu.