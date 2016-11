Socor: „Cetăţenii au în faţă două opţiuni: Cea falsă - tandemul Plahotniuc-Dodon; Alternativa reală - Maia Sandu, care promite să spargă sistemul”

11.11.2016

Igor Dodon vrea să călărească valul protestatar şi să se dea drept candidat antisistem, pe când socialistul în totalitate face parte din acesta. Este opinia analistului politic de la fundaţia Jamestown, Vladimir Socor.



Expertul consideră că holdingul mediatic al oligarhului Plahotniuc a coborât această campanie mult sub nivelul european, iar la momentul actual, preşedintele ar trebui să se adreseze cetăţenilor, explicându-le că ei sunt manipulaţi, înşelaţi şi lipsiţi de dreptul fundamental de a alege.



„Avem de-a face nu numai cu o alegere politică, dar şi cu o alegere morală. E prima dată în Republica Moldova când avem o alegere fundamentală de tip moral, mai mult decât una de tip politic. Modul în care artileria televiziunilor lui Plahotniuc a condus această campanie a coborât Moldova la un nivel mult sub cel european, la un nivel de lumea a treia şi aşa e mult spus. Nu-mi imaginez nicio ţară din lume în care televiziunile dominante ale persoanei dominante în stat coboară dezbaterea publică şi nivelul moralităţii publice la un asemenea nivel în adâncurile unei prăpastii. Mă întreb unde este biserica. Mă întreb este autoritatea de stat, unde este CCA, unde este SIS, unde sunt observatorii externi care se vor pronunţa, unde este preşedintele RM? Preşedintele RM, în virtutea postului pe care-l deţine, are nu numai împuterniciri constituţionale, dar are şi obligaţii morale. Are o platformă morală pe care i-o conferă fotoliul de preşedinte. Domnul preşedinte ar trebui să se adreseze poporului să spună: „Cetăţeni, dumneavoastră sunteţi traşi într-o prăpastie morală de către aceste televiziuni de-o murdărie de nedescris. Sunteţi înşelaţi, manipulaţi şi lipsiţi de dreptul vostru de a alege”. Iată ce ar trebui şi ce s-ar cuveni să facă anume la televiziunea naţională”, a declarat Vladimir Socor în cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbră” de la Jurnal TV.



Pe lângă acestea, Socor spune că Dodon încearcă să se dea drept cine nu este, amăgindu-şi în acest fel electoratul.



„În SUA Trump este considerat candidatul antisistem, Dodon vrea să călărească pe valul protestatar şi să se dea, de asemenea, candidat antisistem. În realitate, Dodon nu este antisistem, el a crescut înăuntrul acestui sistem, Dodon este produsul sistemului şi are o înţelegere politică cu vârful sistemului, cu Plahotniuc. Dodon este o parte a sistemului. Sistemul are acum două capete, e o hidră cu două capete: Plahotniuc şi Dodon. Dodon încearcă să se dea drept candidat antisistem ca să le facă pe plac alegătorilor, dar el amăgeşte, el este candidatul sistemului”, consideră Vladimir Socor.



Comentatorul politic precizează că alegătorul se află faţă în faţă cu două opţiuni, una fiind reprezentată de tandemul Plahotniuc-Dodon, care va jefui în continuare ţara, iar cea de-a doua – Maia Sandu, care promite să spargă actualul sistem.



„Mulţi oameni cu drept de vot se gândesc să nu meargă la alegi, dar să rămână acasă. Dar alegerea aceasta pentru preşedintele RM este diferită de aceea ce a fost în trecut. Acum cetăţenii au în faţă două opţiuni – una reală şi una falsă. Cea falsă e reprezentată de tandemul Plahotniuc-Dodon, care promite cetăţenilor să-i jefuiască în continuare prin acelaşi sistem consolidat pe noua contribuţie a domnului Dodon, transformându-se din protestatar şi antisistem în factor de consolidare a sistemului. Pe cealaltă parte, există alternativa reală a Maiei Sandu, care promite să spargă sistemul, folosind nu doar pârghiile constituţionale ale preşedintelui, dar autoritate amorală, autoritate nefolosită până acum – un factor nou care va fi folosit în politica internă. Sandu va apela direct la cetăţeni”, a conchis reputatul analist politic.