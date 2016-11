Scântei la ultimele dezbateri înainte de alegerile de duminică; Dodon a debordat de atacuri josnice şi şi-a adus partidul să-l ovaţioneze; Maia Sandu: „Toţi hoţii au făcut front comun împotriva mea”

11.11.2016

Ultimele dezbateri electorale înainte de alegerile de duminică s-au desfăşurat într-o atmosferă încinsă. Candidatul PSRM a fost mai agresiv ca niciodată, recurgând la atacuri josnice şi voalate la persoană. Odată ce nu a găsit alte merite cu care să se laude faţă de contracandidatul său, Maia Sandu, Dodon a decis să accentueze la fiecare pas, timp de aproape 4 ore de dezbateri, că el are familie şi are copii.



Totodată, Dodon s-a luat de cetăţenia română a Maiei Sandu şi a acuzat-o că vrea să „lichideze” statul. De cealaltă parte, candidatul comun al forţelor antioligarhice i-a reproşat lui Dodon că recurge la atacuri jalnice şi laşe, pentru că nu poate să răspundă la nicio întrebare despre problemele sale de integritate, relaţiile cu oligarhul Plahotniuc, zborurile private cu avionul acestuia, creditul preferenţial de la banca lui Plahotniuc şi multe alte informaţii, care au apărut în presa de investigaţii de curând.



Mai mult, Maia Sandu a menţionat că Dodon, doar din postura de candidat la preşedinţie, a reuşit să strice relaţiile cu mai multe state.



„Problema Republicii Moldova nu este Rusia, România, ci hoţii. Dodon tocmai a acuzat 500 de mii de cetăţeni de trădare de Patrie. Să vedem ce poate Dodon. A reuşit să ne certe cu Ucraina, recunoscând Crimeea, a reuşit să ne certe cu România, acuzând-o de tot ce se poate, a reuşit să ne certe cu Germania, după ce minciunile despre refugiaţii sirieni au ajuns până în Cancelaria germană şi a trebuit Angela Merkel să vină cu dezminţire. Noi suntem o ţară mică, putem să reuşim doar printr-o politică externă înţeleaptă. Poate acest om să ducă o politică înţeleaptă când ne ceartă cu toţi în jur?”, a declarat Maia Sandu.



„Cum să votăm un preşedinte care vrea lichidarea acestui stat? Nouă ne trebuie un preşedinte statalist, familist şi creştin”, a spus Dodon, care era aclamat şi ovaţionat de colegii de partid şi tineri îmbrăcaţi în simbolica PSRM, care aplaudau şi scandau ca la concert la fiecare replică a liderului lor.



„Statul Republica Moldova a fost lichidat deja de hoţi. Statul înseamnă ca acesta să aibă grijă de cetăţeni. Despre ce fel de stat vorbim acum, când el a fost lichidat de hoţi şi corupţi”, a replicat Maia Sandu. „Eu nu sunt coruptă, el are un milion de probleme şi întrebări de integritate, la care nu poate să răspundă”, a adăugat Maia Sandu.



În loc să vină cu argumente, Igor Dodon a decis s-o insulte din nou pe Maia Sandu. „Parcă ziceaţi că nu vorbiţi cu mine. Dacă tot vorbiţi, poate mergem totuşi la film”, a spus familistul Igor Dodon.



„La câte păcate aţi făcut în această campanie, mai bine mergeţi la biserică”, i-a tăiat-o din scurt Maia Sandu.



„Ştiţi, la biserică mergi nu doar când ai păcate, ci şi pentru…”, a început Dodon. „A, da, pentru a face selfie, ca dvs. Aţi murdărit până şi biserica în această campanie”, i-a reproşat Maia Sandu.



Totodată, Dodon i-a amintit Maiei Sandu că a făcut parte din cabinetul de miniştri ai guvernărilor din ultimii ani. La rândul ei, preşedinta PAS a menţionat că, la fel ca şi mulţi alţi oameni, în 2009 a avut încredere că noua guvernare va schimba lucrurile.



„Eu am fost împotriva sistemului chiar şi atunci când lucram la Guvern. Dodon a fost cu sistemul şi atunci când era la guvernare, şi atunci când se afla în opoziţie. Vedeţi că Dodon îmi pune în cârcă toate păcatele corupţilor din RM, cu care el face business nu de un an şi nu de doi. Nu are ce să-mi reproşeze mie şi de aia vine cu atacuri care nu au nicio legătură cu mine. În 2009, toată lumea credea că guvernarea vine să facă lucruri bune. Nu puteţi să mă învinuiţi pentru asta. Am făcut reforme în educaţie şi am exclus mita la bacalaureat. Nu răspund pentru hoţii care au făcut cu toţii echipă împotriva mea”, a declarat Maia Sandu.



„E tactica unui candidat laş, nu de un bărbat adevărat. Îmi incriminează doar ceea au făcut alţii, nu are ce să-mi reproşeze mie personal”, a adăugat candidatul forţelor antioligarhice.



În altă ordine de idei, candidaţii au fost întrebaţi ce vor face pentru recuperarea miliardului furat din sistemul bancar. „Voi anula legea care pune miliardul pe spatele oamenilor”, a spus Dodon. „Igor Dodon induce din nou lumea în eroare. Din păcate, preşedintele nu poate anula această lege. Eu voi cere ajutor de la toate instituţiile internaţionale în anchetarea jafului şi recuperarea banilor. Totodată, voi promova iniţiativa dezoffshorizării acestei ţări”, a răspuns Maia Sandu.



La capitolul politică externă, Igor Dodon a spus că va avea relaţii bune cu toate ţările, inclusiv cu România.



„Dodon spune că va avea relaţii bune cu România, după ce tot el acuză România de toate păcatele. Vreau să-i amintesc că a făcut parte din guvernarea care a declarat ambasadorul român persona non grata în Moldova. Eu cred că România a fost şi este cel mai bun prieten al Republicii Moldova”, a punctat Maia Sandu.



Liderul PSRM i-a amintit Maiei Sandu şi situaţia cu bacalaureatul pe care l-au picat mulţi elevi odată cu reforma în educaţie şi a întrebat-o de ce s-a întâmplat acest lucru.



„Pentru că guvernările anterioare din care aţi făcut parte nu s-au preocupat deloc de educaţie. I-aţi lăsat pe cei cu bani să cumpere note la examene şi apoi locuri la universitate, în detrimentul celor care muncesc din greu, dar nu au bani. Nu v-a preocupat educaţia deloc şi de asta am ajuns la ce am ajuns”, a spus Maia Sandu.



În concluzie, Maia Sandu a menţionat că actuala campanie a fost extrem de urâtă şi bazată pe minciună şi discreditări. „Oameni buni, aţi văzut prin ce campanie urâtă am trecut, la ce atacuri am fost supusă din partea acestui om care se crede bărbat. Toţi hoţii au făcut front comun împotriva mea. Duminică va trebui să alegem între viitor şi trecut. Noi nu avem nevoie de un preşedinte care caută duşmani printre noi. Singurul duşman al nostru sunt corupţii”, a conchis candidatul unic al forţelor antioligarhice.