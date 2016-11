Igor Dodon - mincinos patologic; Şirul falsurilor propagate de liderul PSRM, candidatul tacit al oligarhiei, prins cu mâţa-n sac de nenumărate ori

Actuala campanie electorală, pe lângă faptul că va rămâne, probabil, ca cea mai murdară din istoria ţării, a fost marcată şi de minciunile candidatului PSRM, Igor Dodon, care este totodată susţinut masiv şi de holdingul media al oligarhului Vladimir Plahotniuc.Deşi minciunile lui Dodon s-au intensificat în campanie , acest tabiet îl caracterizează pe liderul PSRM de-a lungul carierei sale politice. Cel mai elocvent exemplu a avut loc în toamna anului 2015, când Igor Dodon a fost prins cu minciuna direct în cadrul unei emisiuni TV.S-a întâmplat în momentul în care Dodon a fost întrebat în ce relaţii este cu Plahotniuc, asta după ce a fost surprins de camerele de luat vederi, la una dintre şedinţele Parlamentului, că se ridică în picioare în semn de plecăciune în faţa oligarhului atunci când acesta trece pe alături Rugat să explice dacă Plahotniuc îl are cu ceva la mână, Dodon a minţit fără să clipească. „Da eu nu la dânsul m-am ridicat. Ei haideţi... Lăsaţi chestii din 2013, vedeţi care sunt acţiunile noastre. În acel moment a fost un conflict unde Ion Ceban a fost agresat de către Iurie Munteanu şi trebuia să se înceapă o bătaie. Şi eu am sărit încolo pentru a-i lua apărarea lui Ion Ceban. Doar asta. Puteţi să insinuaţi ce doriţi”, s-a justificat Dodon, extrem de deranjat de asemenea „insinuări”.În scurt timp, minciuna lui Dodon a fost deconspirată de moderatoarea emisiunii. „Încă o dovadă în plus că dvs. aţi minţit. Atunci când aţi privit filmuleţul, aţi spus că aţi sărit să-l ajutaţi pe Ion Ceban. În momentul în care aţi vrut să vă ridicaţi, Ion Ceban şedea liniştit lângă dvs. Nu e bine să minţiţi”, a declarat jurnalista Natalia Morari.În cadrul aceleiaşi secvenţe, Dodon a ţinut să se laude că el a votat pentru demisia lui Plahotniuc în 2013. Or, atunci demisia oligarhului devenea inevitabilă, pentru că se confirmase oficial urmărirea acestuia de către Interpol. Ce a uitat să menţioneze însă Dodon este că, anume din cauza lui, oligarhul nu a fost demis cu un an mai devreme, în 2012, când comuniştii au venit cu asemenea iniţiativă, iar Dodon a refuzat să o susţină. Atunci foştii colegi comunişti i-au reproşat lui Dodon că şi-a dat arama pe faţă şi că a demonstrat astfel cine i-a plătit ieşirea din PCRM.Revenind la evenimentele din prezent, vedem că întreaga campanie electorală a lui Dodon se ţine doar pe minciuni inventate împotriva contracandidatului său, Maia Sandu, candidatul unic al forţelor antioligarhice la prezidenţiale.Cea mai gravă a fost cea despre refugiaţii sirieni, precum că Maia Sandu şi-ar fi dat acordul, în cadrul unei întâlniri cu cancelarul german Angela Merkel, ca Moldova să primească 30.000 de refugiaţi. Ziarele de partid ale socialiştilor şi pliantele electorale ale lui Dodon au împânzit ţara cu aceste falsuri, iar presa oligarhului Plahotniuc a sărit imediat să tirajeze minciuna promovată de PSRM. S-a ajuns până la aceea că principalul post TV din holdingul lui Plahotniuc, Prime, a realizat un reportaj fals şi manipulator , minţind câţiva studenţi străini de la medicină şi prezentându-i drept membri ai diasporei siriene, care ar susţine-o pe Maia Sandu. A doua zi, când reportajul a fost desfiinţat de internauţi, studenţii au ieşit public şi au confirmat că totul este o manipulare şi că ei nici măcar nu ştiau că în RM au loc alegeri prezidenţiale, iar reporterii de la Publika le-au scos din context declaraţiile şi i-au şi îndemnat să spună un lucru sau altul. Informaţia a fost catalogată drept dezinformare şi respinsă oficial şi de Bertil Wenger, şeful departamentului relaţii cu publicul al Uniunii Creştin-Democrate din Germania , a cărei preşedinte este Angela Merkel. „Pentru toţi cei interesaţi: aceasta este o tentativă evidentă de dezinformare. Preşedintele Uniunii Creştin-Democrate a Germaniei, doamna Angela Merkel, s-a întâlnit cu candidatul la funcţia de preşedinte al RM, doamna Maia Sandu, în timpul summitului Partidului Popular European pe 20 octombrie, la Maastricht, Olanda. În timpul acestei scurte întâlniri, cancelarul Merkel şi-a exprimat susţinerea faţă de Sandu în alegeri. Cu toate acestea, problema refugiaţilor nu a fost abordată la această scurtă interacţiune”, a declarat Bertil Wenger.O altă minciună inventată de Dodon este că Maia Sandu va sprijini căsătoriile între persoane de acelaşi sex, după ce comunitatea LGBT a lansat un mesaj de susţinere a candidatului forţelor antioligarhice. Ce i-a scăpat lui Dodon este însă că mesaje de susţinere pentru Maia Sandu au existat practic din toate segmentele sociale, acestea venind de la oamenii de artă, precum Eugen Doga, Vasile Iovu, Pasha Parfeni, actorii de la teatrul Eminescu, veteranii de război, deputaţii din primul Parlament al RM, pensionari, studenţi, oficiali străini şi întreaga diasporă.Susţinut de reprezentanţi controversaţi ai bisericii, Igor Dodon a mai lansat şi minciuni precum că Maia Sandu va închide biserici, deşi candidatul forţelor antioligarhice a respins acest fals în repetate rânduri. Mai mult, după ce un preot susţinător al lui Dodon a atacat-o grav pe Maia Sandu, parohul Bisericii Sfântul Dumitru din Chişinău, Pavel Borşevschi, şi-a prezentat scuze în numele slujitorilor bisericii care au vorbit împotriva ei. „Doamne ajută, poporul va decide. Îmi cer iertare de la doamnă, că sunt şi eu slujitor al bisericii. Vreau să spun că unii din slujitori uită câteodată la care Dumnezeu slujesc”, a spus Pavel Borşevschi.În această campanie, Igor Dodon a avut multe momente în care a minţit direct la TV, de multe ori fiind prins cu minciuna imediat. S-a întâmplat şi la una dintre dezbaterile de săptămâna trecută, când atât Maia Sandu, cât şi moderatoarea, au deconspirat neadevărurile spuse de Dodon. Acesta a fluturat din foi A4, spunând că este un dosar pe numele Maiei Sandu, informaţie dezminţită imediat de candidatul unic al forţelor antioligarhice. Şi moderatoarea l-a rugat pe Igor Dodon să nu speculeze cu dosare inexistente. În cadrul aceleiaşi emisiuni, Dodon a făcut trimitere la nişte statistici privind sinuciderile în rândul copiilor, în încercarea de a o denigra pe Maia Sandu, fost ministru al Educaţiei. Şi de această dată tentativa liderului PSRM de a da o minciună drept adevăr absolut a eşuat, când moderatoarea l-a întrebat de unde are acele statistici, pentru că ea are alte date. Cine şi ce desenează în foile din care flutură Dodon pe la emisiuni va rămâne un mister.Un alt episod în care Dodon a fost prins cu mâţa-n sac a fost atunci când acesta nu a ştiut ce să spună despre faptul că a zburat de câteva ori în secret cu avionul oligarhului Plahotniuc şi a decis că cea mai bună apărare este atacul. Astfel, Dodon a scos din nou celebrele foi A4, declarând că Maia Sandu a avut o deplasare cu fostul premier Filat achitată nu din contul statului, insinuând că aceasta a fost achitată din banii furaţi de la BEM. Maia Sandu a respins acuzaţiile lui Dodon, precizând că a zburat în Qatar ca membru al unei delegaţii guvernamentale, din care au făcut parte mai mulţi membri ai cabinetului de miniştri.În scurt timp, şi acest fals marca Dodon a fost dat peste cap . Faptul că acuzaţiile lui Dodon au fost nişte minciuni grosolane o demonstrează o hotărâre de Guvern, care precizează componenţa nominală a delegaţiei care a zburat în 2012, în Qatar.Un alt caz când Dodon a încercat să mintă în direct a fost atunci când acesta a început să fluture o poză descărcată de pe net, în care fosta ministră Maia Sandu ţine mâna în sus, în semn de vot. Liderul PSRM, demonstrând poza, a declarat că aceasta este „dovada” că Maia Sandu a votat pentru numirea în funcţie a finului lui Plahotniuc, Andrian Candu. Şi această minciună a avut picioare scurte, pentru că lui Dodon i s-a amintit că votul a fost secret şi că acesta încearcă să promoveze o nouă minciună.Şirul minciunilor lui Dodon ar putea continua la nesfârşit, însă conchidem cu o declaraţie a candidatului unic al forţelor antioligarhice, Maia Sandu: „Dacă el acum, fiind doar candidat, vă minte în asemenea hal, imaginaţi-vă, oameni buni, cum o să comporte dacă o să ajungă şef de stat. Un preşedinte al oamenilor cinstiţi trebuie să aibă curaj să lupte cu mafia. El face parte din echipa lor din 2005 şi mereu a acţionat în beneficiul lor. Igor Dodon nu poate să fie preşedinte al tuturor, el poate doar să sperie, să divizeze şi să mintă."