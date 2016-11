Dovada că Dodon şi formaţiunea sa din Parlament lucrează în tandem cu guvernarea

Igor Dodon este un pretins antioligarh, care nu a mişcat un deget din postura de lider al celei mai mari fracţiuni din Parlament pentru a zădărnici împovărarea cetăţenilor cu datoria miliardului furat din sistemul bancar.



„De ce nu mă convinge Igor Dodon? Pentru că Parlamentul Republicii Moldova este organul reprezentativ suprem şi este unica autoritate legislativă a statului. Fracţiunea parlamentară a PSRM este alcătuită din 24 de deputaţi şi este cea mai numeroasă. 24 de parlamentari, per ansamblu, au o putere mult mai mare, decât cea a Preşedintelui ţării. 24 de deputaţi, chiar şi fiind în opoziţie, au capacitate suficientă de a opune rezistenţă atunci când se face o nedreptate, când sunt încălcate drepturile cetăţenilor. Pentru asta însă e nevoie să existe voinţă politică”, scrie Inga Grigoriu, membră a Platformei Demnitate şi Adevăr.



Totodată, Inga Grigoriu face trimitere la Capitolul III al Legii Nr. 39 din 07.04.1994 despre statutul deputatului, care descrie modul de exercitare a mandatului de parlamentar, prin care conchidem despre puterea sa.



„Dacă PSRM, având 24 de deputaţi în Legislativul R. Moldova şi bucurându-se de susţinere suficienţă a unui grup mare de cetăţeni, nu are voinţă politică să lupte acolo, unde are mai mare putere şi şanse, atunci cum va putea Igor Dodon, de la Preşedinţia ţării, având puteri limitate, să fie antioligarhic, să combată corupţia, să diminueze sărăcia, să dezvolte R. Moldova?”, se întreabă reprezentanta Platformei DA.



„Şi întrebare directă către Igor Dodon: dânsul oare ştie că poate veni în orice moment, ca deputat al celei mai puternice fracţiuni parlamentare, cu o iniţiativă legislativă, prin care să NU pună MILIARDELE furate pe umerii cetăţenilor? Cât şi despre altele despre care le vorbeşte oamenilor? Drept cine îşi consideră el alegatorii şi susţinătorii lui?”, conchide Inga Grigoriu.