„Dodon foloseşte metodele lui Plahotniuc - manipulări, minciuni şi lovituri josnice în zona vieţii private; Dacă e ales preşedinte, vom avea corupţie, hoţie şi somn uşor pentru oligarh”

Igor Dodon foloseşte metodele murdare ale oligarhului Vladimir Plahotniuc în confruntarea cu Maia Sandu, afirmă vicepreşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr, Alexandru Slusari.„De fapt, ceea ce a demonstrat Dodon ieri la dezbateri este că repetă metodele lui Plahotniuc. Manipulări, minciuni şi lovituri josnice în zona vieţii private. Are un învăţător şi stăpân bun, care deja deschis lucrează pentru el”, a comentat Slusari.„Dacă câştigă Dodon, vom avea în continuare dezbinarea societăţii, corupţie, hoţie şi somn uşor pentru Plahotniuc”, a adăugat vicepreşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr. Ultimele dezbateri electorale înainte de alegerile de duminică s-au desfăşurat într-o atmosferă încinsă. Candidatul PSRM a fost mai agresiv ca niciodată, recurgând la atacuri josnice şi voalate la persoană. Odată ce nu a găsit alte merite cu care să se laude faţă de contracandidatul său, Maia Sandu, Dodon a decis să accentueze la fiecare pas, timp de aproape 4 ore de dezbateri, că el are familie şi are copii.Totodată, Dodon s-a luat de cetăţenia română a Maiei Sandu şi a acuzat-o că vrea să „lichideze” statul. De cealaltă parte, candidatul comun al forţelor antioligarhice i-a reproşat lui Dodon că recurge la atacuri jalnice şi laşe, pentru că nu poate să răspundă la nicio întrebare despre problemele sale de integritate, relaţiile cu oligarhul Plahotniuc, zborurile private cu avionul acestuia, creditul preferenţial de la banca lui Plahotniuc şi multe alte informaţii care au apărut în presa de investigaţie de curând.