Candidatul forţelor antioligarhice, calomniat şi în ultima zi de campanie; Maia Sandu, către cetăţeni: „Ştiu că vă e greu, că există presiuni, dar în cabina de vot veţi fi doar Dvs şi conştiinţa Dvs”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 11.11.2016 19:04

În ultima zi de campanie electorală, acuzaţiile la adresa Maiei Sandu au curs gârlă în tabăra socialiştilor. Candidatul PSRM la prezidenţiale, Igor Dodon, a învinuit-o pe contracandidata sa că ar fi discutat cu oficiali americani despre posibilitatea unirii Republicii Moldova cu România. Candidatul comun al partidelor de centru-dreapta a respins acuzaţiile şi a spus despre Dodon că foloseşte, în continuare, aceleaşi metode murdare ca să adune voturi.



Igor Dodon s-a referit la o declaraţie a fostului preşedinte al României, Traian Băsescu, făcută cu o zi înainte la un post de televiziune de peste Prut. Băsescu a comis o greşeală şi în loc de Ana Guţu a spus Maia Sandu. Potrivit fostului şef de stat, Guţu a declarat în Departamentul de stat al SUA că unica soluţie este unirea cu România.



Candidatul PSRM la prezidenţiale a lansat această acuzaţie fără a ţine cont de faptul că fostul lider de la Cotroceni a făcut dezminţiri în acest sens pe o reţea de socializare.



„Aseară, la o emisiune a postului Realitatea TV din România, am făcut o eroare când am spus că Maia Sandu a avut discuţii la Departamentul de stat al Statelor Unite. Nu este corect. Este vorba de o confuzie, aceste discuţii le-a avut doamna Ana Guţu”, a precizat Băsescu.



La scurt timp după conferinţa de presă susţinută de Igor Dodon, Maia Sandu a reacţionat.



„Ne pare rău că consilierii lui Dodon nu-l informează şi continuă să spună neadevăruri cetăţenilor. Oponentul meu şi în ultima zi de campanie foloseşte exact aceleaşi instrumente. Vă spun cu toată responsabilitatea. Nu m-am întâlnit niciodată cu Victora Nuland”, a declarat Maia Sandu.



Tot astăzi, Igor Dodon a acuzat-o pe Maia Sandu că, atunci când era ministru al Educaţiei, ar fi somat instituţiile pe care le avea în subordine să-şi transfere conturile la Banca de Economii.



„În luna decembrie 2013, Maia Sandu porunceşte la toate instituţiile subordonate Ministerului Educaţiei să transfere conturile în Banca de Economii. Semnătura Maiei Sandu. Doamna Sandu ştia că Banca este privatizată de Shor”, a spus Dodon.



„Vă informez că semnătura de aici NU este a mea. Este semnatura unui viceministru. Această scrisoare a fost semnată de către colegul meu, la indicaţia Cancelariei de Stat. În momentul în care eu am aflat despre această scrisoare, am anulat-o, chiar dacă Cancelaria de Stat a cerut acest lucru. Igor Dodon nu se informează atunci când lansează acuzaţii la adresa mea sau poate nu vrea să se informeze”, a spus preşedinta PAS.



Totodată, în ultima zi de campanie electorală, Maia Sandu a avut un mesaj către cetăţeni.



„În această campanie, noi am demonstrat cât de puternici suntem. Ne-am mobilizat şi am obţinut un scor foarte mare în primul tur. În această campanie am fost dezinformaţi, au fost tentative de manipulare, de intimidare, dar noi nu ne-am lăsat descurajaţi de toate aceste lucruri. Acum a mai rămas să mai facem un pas. Ştiu că, în continuare, pentru Dvs este greu, ştiu că pe unii dintre voi se pune presiune, dar amintiţi-vă că atunci când sunteţi în cabina de vot, sunteţi doar Dvs şi conştiinţa Dvs. Nu vă fie frică să luaţo o decizie corectă, pentru că de această decizie depinde viitorul nostru”, a menţionat Maia Sandu.



Totodată, candidatul comun la prezidenţiale a reiterat priorităţile sale pentru mandatul prezidenţial.



„Pe perioada mandatului de 4 ani, în calitate de preşedinte realist, care este conştient de resursele, dar şi de constrângerile mandatului, mă oblig să asigur scoaterea din comă a acestei ţări. Priorităţile mele vor ţine de resetarea societăţii, de resetarea economiei şi de restabilirea încrederii oamenilor în statul Republica Moldova”, a conchis Maia Sandu.