Andrei Năstase: Plahotniuc şi Dodon, doi penali care şi-au legat destinele împotriva poporului RM; În joc e soarta ţării, o altă şansă nu vom avea

11.11.2016

Colaborarea strânsă dintre Plahotniuc şi Dodon se vede deja cu ochiul liber. Cei doi penali şi-au legat destinele împotriva poporului Republicii Moldova. În aceste condiţii, oamenii deşteptaţi ai ţării trebuie să facă front împotriva oligarhiei criminale şi să înţeleagă - un al treilea tur de scrutin nu va fi şi poate nicio altă şansă pentru a salva ţara.



Declaraţiile aparţin preşedintelui Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase. Liderul mişcării protestatare a făcut un apel către moldoveni prin care îi îndeamnă să se mobilizeze masiv pentru turul doi al alegerilor prezidenţiale.



„Prieteni, ore numărate au rămas până la terminarea campaniei electorale prezidenţiale. Fiecare secundă contează! Vin cu rugămintea şi îndemnul să ne mobilizăm exemplar, să dăm dovadă de responsabilitate şi să înţelegem că în joc e soarta ţării. Un al treilea tur de scrutin nu va fi. Şi poate nicio altă şansă pentru a salva ţara. Putem învinge”, s-a adresat Andrei Năstase cetăţenilor.



Liderul PPDA afirmă că mulţi oameni sunt manipulaţi de maşinăria propagandistă controlată de tandemul Plahotniuc-Dodon. După întâlnirile cu reprezentaţii Platformei DA, cetăţenii însă înţeleg că sunt induşi în eroare.



„După ce m-am întâlnit cu diaspora noastră la Padova, mi-am rezervat câteva zile pentru a merge în mai multe localităţi din nordul ţării. Am fost la Cuhneşti, Fundurii Vechi, Cernoleuca, Ocniţa, Parcova, Gordineşti, Hancăuţi, Corjeuţi, Lipcani, Gaşpar, Şaptebani şi altele. Nu a fost o alegere arbitrară. Analizând rezultatele din primul tur de scrutin, am înţeles că avem o problemă serioasă în această zonă importantă a ţării. Am reuşit în doar câteva zile să organizăm zeci de întâlniri cu oamenii din partea locului. Practic, la fiecare întâlnire au fost prezente grupuri organizate de provocatori venite din alte localităţi, având aceleaşi chipuri şi apucături ca şi provocatorii lui Plahotniuc. De fiecare dată, au intervenit localnicii, nişte oameni deosebiţi, care i-au mustrat şi i-au alungat”, a spus Andrei Năstase.



„Se vede cu ochiul liber o colaborare strânsă a celor doi parteneri, Plahotniuc şi Dodon, cărora ceva le arde tare, de frica alegerii doamnei Sandu în funcţia de preşedinte al ţării. Aceşti doi penali şi-au legat destinele împotriva acestui popor. Iată de ce, oameni deşteptaţi ai ţării, suntem obligaţi să facem front comun împotriva oligarhiei criminale şi a candidatului acesteia - Dodon. După întâlnirile din localităţile din nordul ţării, mi-am dat seama că există şi multă lume dezinformată şi manipulată de televiziunile de esenţă teroristă ale lui Plahotniuc, cărora li s-a alăturat maşinăria propagandistică dodonistă. Acest lucru însă este recuperabil. După discuţii sincere cu oamenii, lucrurile intră în albia normalităţii”, a adăugat preşedintele PPDA.



Liderul mişcării protestatare afirmă că actuala guvernare a lăsat de izbelişte localităţile din nordul ţării, iar după alegerile prezidenţiale o primă misiune va fi elaborarea unui program de revigorare a acestora.



„Altceva mă doare cel mai mult. Oamenii din nordul ţării au rămas în voia sorţii. Guvernarea criminală a uitat cu desăvârşire de ei, inclusiv aşa-zişii socialişti ai lui Dodon care nu mişcă un deget pentru a-i ajuta. Nordul, cândva mândria ţării, a ajuns în paragină. Sate întregi cu case gata să cadă, contrastând cu unele de mai mare frumuseţea, au ajuns a fi pustii sau populate de bătrâni lăsaţi de guvernarea criminală să suporte foamea, frigul şi singurătatea. Bandiţii au nevoie doar de voturile acestor umbre de oameni. După încheierea campaniei electorale va trebui să revenim de urgenţă în nordul ţării, împreună cu preşedintele Republicii, pentru a discuta cu oamenii, pentru a le contabiliza problemele şi a pregăti un program complex de revigorare a satelor şi a centrelor raionale. Sunt sigur că se poate”, a mai spus Andrei Năstase.