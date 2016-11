VIDEO

Sfădiţi şi jefuiţi // Mai pe scurt

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 10.11.2016 20:07

MAI PE SCURT, am ajuns la capătul campaniei electorale. Este cam a cincisprezecea campanie electorală pe care o văd eu de la 1990 încoace. Îi aud pe unii tineri zicând că s-au săturat de aceste alegeri, că din cauza lor oamenii care până mai ieri erau colegi, rude, prieteni se ceartă, se despart. Voi v-aţi săturat de toate astea care se întâmplă în această campanie? Da ce să spună cei care ca şi mine de 25 de ani, în 15 campanii electorale, am asistat la astfel de certuri şi despărţiri?! Şi marea prostie este că ne-am certat mereu de la unele şi aceleaşi motive. Moldovenii nu s-au sfădit în 25 de ani pe chestia că trăiesc prost, că sunt furaţi, că părinţii ori copiii lor fug cu miile din ţară. Moldovenii s-au sfădit pe chestia ce limbă vorbesc, ce istorie învaţă şi cu cine ar fi bine să ne împăcăm – cu Rusia ori cu Europa. Şi în timp ce noi timp de 25 de ani ne-am sfădit ca proştii pe aceste teme, aţi văzut cum Chişinăul acesta s-a umplut de palate şi maşini de milioane ale politicienilor care au stârnit sfada între noi?! Noi am rămas fără părinţi ori fără copii care, tot din cauza lor au plecat la munci peste hotare, ei huzuresc bine-mersi cu copiii lor aici în acele palate şi în acele maşini. Sau huzuresc în palate şi maşini de milioane peste hotare, cum o fac copiii lui Plahotniuc, ai lui Filat şi ai altora. Astăzi Moldova asta a ajuns mai rău ca niciodată, e la pământ cu toate, cu economia, cu populaţia, e cea mai săracă din Europa, cea mai coruptă şi cea mai băutoare din lume şi noi ce facem? Noi ne sfădim pe aceleaşi probleme – statalitate, neutralitate, cine suntem, ce limbă vorbim, ce istorie învăţăm.



De fapt, în campania aceasta totuşi ceva s-a schimbat. Mai bine zis, s-a încercat o schimbare. Aţi auzit-o pe Maia Sandu să vorbească despre toate acestea – limbă, istorie, statalitate? Nu. În sfârşit, pentru prima dată în ultimii 25 de ani un lider politic vorbeşte în campania electorală despre problemele care ne vizează în primul rând - despre corupţie, despre sărăcie, despre fuga moldovenilor din ţară, despre cum să facem să ridicăm nivelul nostru de trai. Asta e ceea ce ne interesează şi ceea ce ne doare cel mai mult. Iar Dodon? Dodon ne întoarce din nou cu 25 de ani în urmă. Ieri el şi-a prezentat cele opt puncte ale programului său. Şi ce conţin aceste 8 puncte? „Noi suntem pentru statalitatea RM” zice primul punct. Lui poate i se pare că este foarte original, dar eu îmi amintesc un astfel de punct încă din programul agrarienilor din anul 1994, când Dodon era un adolescent de 18 ani. Da cine, Dodon, este împotriva statalităţii, de ce inventezi probleme acolo unde acestea nu există?! „Noi suntem pentru neutralitate, pentru istoria Moldovei şi identitatea moldoveneasca, pentru valorile creştine şi familia tradiţională.” Cu cine lupţi tu, Dodoane, dacă 70-80% dintre moldoveni sunt şi aşa pentru aceste valori. Auziţi, moldovenii, cei care vreţi să-l votaţi pe Dodon, ce, pe voi limba, istoria, identitatea vă interesează mai mult decât pensiile şi salariile voastre, decât faptul că nu aveţi locuri de muncă, că sunteţi despărţiţi de cei dragi? Dacă asta e preocuparea voastră, atunci da, votaţi-l pe Dodon. Şi voi nu vedeţi cine vă vorbeşte despre aceste aşa-zise probleme, un boieroi din cei cu palate şi maşini de milioane, care locuieşte cu toată familia, cu copiii împreună, cu conturi în bănci, cu afaceri ascunse, cu plimbări cu avioane. El când şede în palatul acela al lui la care o Maia Sandu nici nu poate visa, că ea, aţi văzut, locuieşte, într-un apartament cu două camere, el când se plimbă în avioanele lui Plahotniuc, el tot la limbă, istorie şi statalitate se gândeşte?! Da când ne-a vândut hotelul Codru, când a creat schemele de contrabandă, când a primit 3 mln de dolari ca să-l voteze pe Timofti, el tot la limbă, istorie şi identitatea se gândea?!