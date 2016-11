Europarlamentarul Monica Macovei: „Da, Dodon ESTE omul oligarhului Plahotniuc; Democraţia şi libertatea vin cu Maia Sandu, iar dictatura vine cu Dodon”

Monica Macovei a venit cu adresare către cetăţenii RM în ajunul turului II al alegerilor prezidenţiale de duminică. Într-un articol publicat pe, europarlamentarul desfiinţează minciunile promovate în campania electorală de candidatul prorus Igor Dodon, despre care spune că este omul oligarhului Vladimir Plahotniuc.Totodată, parlamentarul european îndeamnă moldovenii să nu înghită minciunile lui Dodon şi să conştientizeze că ţara se află acum în faţa unui test. „Dacă locuitorii Republicii Moldova îşi doresc un stat corect, în care să nu trebuiască sa plătească şpăgi şi comisioane, în care libertatea şi meritul fiecăruia să fie pe primul loc, atunci alegerea nu este decât Maia Sandu. Moldoveni, oriunde sunteţi în lume, votaţi Maia Sandu! Voi ştiţi ce este demnitatea şi libertatea şi aţi plecat de nevoie, nu de voie. Votaţi pentru voi, rudele rămase acasă şi pentru copiii voştri”, susţine Monica Macovei.Ştiu că democraţia în Republica Moldova este fragilă, dar aşa este peste tot la început. Şi începutul nu e scurt, dar are un final.Citiţi până la capăt ca să vedeţi de ce.Unii dintre voi au plecat de acasă pentru a-şi face un rost. Aţi fost primiţi cu drag în România sau în alte ţări de pe glob. Moldova rămâne ţara voastră, aici vă aşteaptă oricând dragii voştri părinţi şi bunici. Vorbiţi cu ei şi convingeţi-i să voteze pentru viitorul democratic al Moldovei şi pentru libertatea pe care acum o cunoaşteţi. Îndemnaţi-i să voteze Maia Sandu şi nu să înghită minciunile lui Dodon şi ale ruşilor, de care voi înşivă aţi fugit pentru că iubiţi libertatea.Ştiu că vă îngrijorează viitorul copiilor voştri. Ei au nevoie de educaţie şi de locuri de muncă, de libertate a ideilor, de spaţiu deschis pentru a creşte profesional şi uman. Este nevoie de investiţii în educaţie, sănătate, administraţie, justiţie şi economie, într-un cuvânt, de modernizare.Participaţi la construirea unei democraţii solide în Moldova, venind la vot cât mai mulţi, mai ales tinerii care au lipsit la primul tur pentru ca legea le-a îngreunat votarea.Acesta este un atac la persoană. Cum influenţează în rău viaţa moldovenilor faptul că Maia Sandu nu este căsătorită şi nu are copii? Şi cine spune că Maia Sandu nu se va căsători, poate, în curând? Eu aş spune că acum acesta este un avantaj pentru moldoveni:Aceasta este o temă falsă. La fel se poate spune că o Moldova cu Maia Sandu preşedinte va fi invadată de marţieni. Pentru că nu are nimic ce să îi reproşeze moral, personal sau profesional, Dodon vine cu minciuni, dezinformări, manipulări.Nu Maia Sandu a convins comunitatea LGBT să o susţină. Aceasta a fost voinţa lor politică şi fără legătură cu opţiunea sexuală. Nu există niciun acord de susţinere între Maia şi reprezentanţii acestei minorităţi.Din păcate, tragedii de acest fel se întâmplă permanent şi este o insultă adusă familiilor acestor copii prin asocierea cu o politică de stat. Cum a stabilit Dodon care este cauza acestor drame?şi durerea părinţilor, pe care vedem că le calcă în picioare.Ba da, veţi putea lucra şi în Federaţia Rusă şi în alte ţări în care o să vă găsiţi slujbe.Aşa ştie Dodon să aibă grijă de cetăţenii Republicii Moldova, aducând deasupra capului securea războiului?Ucraina a reacţionat deja îngrijorată.Ne putem aştepta ca Dodon să permită sau chiar să ceară organizarea unui referendum pentru independenţa Transnistriei pe modelul celui din Crimeea. Nu va fi nevoie de aducerea unor „omuleţi verzi”, căci Armata rusă este deja în Transnistria.Nu cred că Moldova are nevoie de noi tensiuni sau de un nou război. De aceea, nu cred că Moldova are nevoie de un preşedinte ca Dodon, care încalcă integritatea teritorială a unui stat independent (Ucraina), care nu are cultura dialogului şi nici dorinţa menţinerii independenţei Moldovei faţă de Rusia.Prin vene nu vă curge gaz, iar când respiraţi vă umpleţi de oxigen, nu de gaz rusesc. Nu vă vindeţi pe gazul rusesc libertatea, şcoală oriunde în Europa sau în lume, drepturile, locurile de muncă, dreptul la fericire, la dreptate, la demnitate, la proprietate, la a fi voi înşivă.Gazul rusesc nu compensează nimic din toate acestea, ci aduce numai şantaj şi înrobire. Iar Europa compensează liberalizarea preţului la gaze. Nu vă lăsaţi păcăliţi de nişte conducte prin care curge gaz şi prin care vi se ia totul, inclusiv viaţa şi demnitatea.Există suspiciuni de plagiat a lucrării de doctorat a lui Dodon. Eu am mai spus-o şi o repet: plagiatul este un furt! Un furt rămâne furt. Cine fură pentru a obţine un doctorat, nu are nicio jenă să fure şi din banii oamenilor. Solicit deschiderea unei anchete cu privire la banii pe care Dodon i-ar fi primit pentru cercetare pe vremea când era ministru.Am citit despre o posibila înţelegere dintre Plahotniuc şi Dodon.Înainte de campania electorala au apărut mai multe articole de presă care aduceau în discuţie „comisioanele” luate de Dodon pentru a ajuta accesul pe piaţa rusă a unor producători moldoveni.Dacă locuitorii Republicii Moldova îşi doresc un stat corect, în care să nu trebuiască sa plătească şpăgi şi comisioane, în care libertatea şi meritul fiecăruia să fie pe primul loc, atunci alegerea nu este decât Maia Sandu.Democraţia este ca şi casa în care trăim: o îngrijim, rămâne primitoare şi caldă, o neglijăm, se dărâmă. Democraţia, casa voastră, casa noastră, se îngrijeşte zi de zi, dar mai ales la alegeri. Democraţia nu este un cadou. Aşa cum construim casele noastre şi ale copiilor cu munca şi sudoare. Tot aşa se construieşte şi democraţia.Şi cu votul! Dacă vrem să avem drept de proprietate pentru ce construim sau cumpărăm din bani munciţi cinstit, votăm libertate şi democraţie,Monica Macovei este o juristă şi politiciană română, fost ministru al Justiţiei, aflată la cel de-al doilea mandat de europarlamentar. A candidat pentru preşedinţia României la alegerile din 2014, iar în 2015 a înfiinţat un nou partid politic, M10.