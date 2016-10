VIDEO

Fost raportor APCE: „Turul II al alegerilor din RM se anunţă extrem de interesant; Maia Sandu are şanse mai mari să câştige acest scrutin”

Sursa: jurnal.md Foto: ICD 01.11.2016 13:24

Candidatul comun al forţelor antioligarhice la prezidenţiale, Maia Sandu, are o şansă reală în turul doi de scrutin. Este opinia fostului raportor al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Egidijus Vareikis.



Într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, oficialul european a menţionat că lupta pentru fotoliul de şef de stat se va da la scor strâns, dar Maia Sandu are un potenţial mai mare de a creşte în intenţiile de vot decât Igor Dodon.



Fostul raportor al APCE pentru Moldova susţine că a rămas plăcut surprins de scorul înalt obţinut de Maia Sandu în primul tur de scrutin.



„Urmărind evoluţiile din Moldova din ultimele două săptămâni, eram sigur că va fi organizat şi al doilea tur de scrutin. Aş spune, mai degrabă, că surpriza mea a venit din sprijinul larg primit de Maia Sandu. Toţi ştim cât de fragmentate sunt forţele democratice. De aceea, părea aproape imposibil că voturile se vor cumula de la atâtea partide. Însă acum vedem cu surprindere cât a putut acumula Maia Sandu. Turul al doilea se anunţă extrem de interesant”, a explicat Egidijus Vareikis.



Oficialul european a subliniat importanţa consolidării formaţiunilor care au propus candidatul unic la prezidenţiale în cele două săptămâni de campanie electorală.



„Au la dispoziţie două săptămâni să o ducă pe Maia Sandu la victorie. Să vedem cât de uniţi pot fi proeuropenii. Igor Dodon nu mai are nimic în plus, nu mai are nimic în spate. Dar cred că există o şansă pentru forţele proeuropene. Dacă sunt deştepţi, dacă sunt organizaţi, dacă sunt coerenţi, pot scoate pentru Maia Sandu un scor bun. Nu se poate deloc spune că situaţia este clar în favoarea lui Igor Dodon. Zarurile nu sunt aruncate încă”, a adăugat fostul raportor APCE.