Fost premier: Maia Sandu nu va merge la niciun compromis cu Plahotniuc; Dodon însă este mult mai confortabil regimului, este parte din el

Maia Sandu are un profil moral demn pentru funcţia de preşedinte şi nu va accepta niciodată vreun compromis cu Vladimir Plahotniuc. În schimb Igor Dodon va fi un preşedinte confortabil pentru regimul de la putere, fapt demonstrat de modul în care a fost favorizat de guvernare în ultimii ani, dar şi în actuala campanie electorală. Declaraţiile aparţin fostului premier Ion Sturza.



„Alegerile directe dau o legitimitate preşedintelui. Dacă el are un profit corect moral, are dreptul moral de a se adresa oamenilor direct, societăţii civile, presei, poate se fie un punct de presiune foarte serioasă. În acet sens, eu am foarte multe speranţe în profilul moral al candidatului Maia Sandu. Orice suspiciune este o aberaţie. Sunt convins că ea va fi un factor destul de serios de disconfort pentru regimul actual, dacă va fi aleasă preşedinte”, a declarat Ion Sturza în cadrul emisiunii În Profunzime de la Pro TV.



La polul opus, liderul PSRM ar fi candidatul perfect pentru regimul actual, a menţionat omul de afaceri.



„Igor Dodon este mult mai confortabil regimului actual. El este parte a regimului, a crescut împreună cu ei. Îi înţelege cum funcţionează. El a colaborat foarte bine cu regimul. Şi-a tras posturi TV, a finanţat partidul într-o formă destul de „transparentă” şi obscură din Federaţia Rusă, prin off-shore. El a fost extrem de favorizat în această ascensiune politică de către actuala guvernare. El practic nu a fost atacat de holdingul lui Plahotniuc aşa cum au fost atacaţi Andrei Năstase şi Maia Sandu”, a mai spus Ion Sturza.