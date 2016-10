Diacov recunoaşte: Am ştiut că o parte mai mare din voturile PD se vor duce la Dodon; S-au luat în calcul interesele partidului

PD a ştiut că retragerea lui Marian Lupu din cursa electorală va aduce mai multe voturi candidatului PSRM, Igor Dodon. O recunoaşte însuşi preşedintele de onoare al democraţilor, Dumitru Diacov.



„Sigur, ieşirea lui Lupu a simplificat alegerile. Alegătorii s-au împărţit în două tabere. Sondajele au arătat că 30% din alegători se duceau spre Maia Sandu şi peste 40% mergeau spre Dodon. Am în vedere sondajele care au studiat o a doua opţiune pentru alegători. Vedem o tendinţă naturală, s-a demonstrat capacitatea alegătorilor de a se orienta spre discursul candidaţilor. PD face parte din grupul socialiştilor, este un partid de centru-stânga. Sigur că unele mesaje ale lui Dodon se întâlnesc pe calea PD”, a declarat Diacov în cadrul unei emisiuni la TV7.



„S-au luat în calcul interesele PD în primul rând. S-a luat o decizie pragmatică, care, eu consider că, trebuia evitată. Mie, ca şi multor membri de partid, ne pare rău că am nimerit în această situaţie”, a adăugat preşedintele de onoare al PD.



Dumitru Diacov s-a abţinut să spună când anume a fost luată decizia privind retragerea lui Marian Lupu din campania electorală.



„Nu are importanţă să speculăm. Aici era importantă poziţia candidatului, de aceea, nu mai era necesară convocarea Consiliului Naţional. Am avut o discuţie cu Marian Lupu, argumentele sale mi s-au părut convingătoare”, a mai spus Diacov.