Deutsche Welle: Plahotniuc, o sperietoare pentru moldoveni în turul doi de scrutin

A început regruparea forţelor politice pentru al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din Republica Moldova, programat pentru 13 noiembrie.În timp ce candidatul pro-european, Maia Sandu, îndeamnă cetăţenii să-şi salveze ţara, candidatul pro-rus, Igor Dodon, încearcă să obţină declaraţii de sprijin din partea liderilor partidelor pro-ruse Vladimir Voronin (liderul Partidului Comuniştilor) şi Renato Usatîi („Partidul Nostru”).Liderul Partidului Popular European din Moldova, Iurie Leancă (în primul tur a adunat 3,11% din voturi), a anunţat luni că va vota în turul doi pentru Maia Sandu şi şi-a îndemnat susţinătorii să procedeze la fel. „Suntem pregătiţi să o ajutăm în orice fel găseşte dânsa de cuviinţă. Din partea mea trebuie să recunosc că rezultatul pe care l-am obţinut este unul slab. Orice divergenţe am fi avut în timpul campaniei, dânsa reprezintă ultima şansă de a evita domnia lui Dodon. Eu voi vota Maia Sandu şi vă invit şi pe voi”, a declarat Iurie Leancă.Liderul PL, Mihai Ghimpu, nu a apărut public după primul tur al alegerilor prezidenţiale de duminică. Acesta a acumulat doar 1,8% din voturi. Luni, însă, vicepreşedintele PL, primarul de Chişinău Dorin Chirtoacă, şi-a exprimat sprijinul pentru Maia Sandu în al doilea tur de scrutin. „Maia Sandu va fi preşedinte peste două săptămâni. Să ne mobilizăm cu toţii!”, a îndemnat Chirtoacă.Marţi, liderul PL, Mihai Ghimpu, a postat un mesaj pe Facebook în care îi urează succes Maiei Sandu în turul doi al alegerilor: „Cu Dodon la Preşedinţie vom pierde tot: Acordul de asociere cu UE, libera circulaţie - tot ce am obţinut cu mare greu. Va federaliza republica, ne va duce în Uniunea Eurasiatică, iar Ucraina va întrerupe relaţiile cu noi. Am văzut că astăzi Ucraina îşi retrage temporar ambasadorul din Moldova după declaraţiile lui Dodon despre Crimeea”, a scris liderul PL.Ucraina l-a chemat la Kiev pentru consultări pe ambasadorul său de la Chişinău, în contextul în care Igor Dodon a declarat recent că fosta regiune ucraineană Crimeea este parte a Rusiei.Luni, candidatul pro-rus Igor Dodon s-a arătat indignat de faptul că partidele de stânga nu se grăbesc să-i declare sprijin în al doilea tur: „De ce cei de pe dreapta pot să se unească, dar noi nu? De ce partidele pro-stataliste de pe stânga nu se consolidează acum când este mare nevoie de a salva acest stat? Mă adresez în primul rând către Usatîi şi Voronin… Vedeţi ce fac aceştia de pe dreapta? Haideţi să lăsăm la o parte toate ambiţiile personale şi să fim mai presus de tot ce a fost în trecut”, a menţionat Dodon. ”Noi vrem alegeri parlamentare anticipate, vrem să-l dăm jos pe Plahotniuc de la putere, vrem relaţii bune cu Federaţia Rusă, vrem să păstrăm statalitatea ţării noastre, credinţa, limba şi istoria Moldovei”, a adăugat liderul socialiştilor.Anterior, Igor Dodon l-a numit pe Renato Usatîi „balabol” (trad.rus. – „prostănac”), acuzându-l pe acesta că „prieteneşte cu unioniştii”.Luni, Renato Usatîi, pe numele căruia autorităţile moldovene au emis recent mandat de arest, anunţându-l în urmărire internaţională (este suspectat de complicitate la o tentativă de asasinat), l-a invitat pe Dodon la Moscova pentru discuţii: „Am vorbit astăzi cu Dodon. Am convenit că vineri va veni la Moscova să discutăm. Mi-a zis că va face tot posibilul ca Plahotniuc să plece din ţară, dacă ajunge preşedinte. Cu Maia Sandu nu am vorbit, pentru că nu am numărul ei de telefon”, a menţionat Usatîi pe Facebook.Ambii candidaţi rămaşi în cursa electorală folosesc numele lui Vlad Plahotniuc (prim vicepreşedinte PDM, oligarhul care controlează momentan puterea în Moldova prin intermediul majorităţii parlamentare pe care şi-a subordonat-o) ca sperietoare pentru alegători. Maia Sandu susţine că Plahotniuc vrea ca Igor Dodon să devină preşedinte pentru a fi sigur că nimeni nu-i ameninţă libertatea şi banii acumulaţi ilegal. „Dodon vrea să fie preşedintele celor cu opţiuni de stânga. Eu voi fi preşedintele tuturor. Oamenii nu vă mai vor! Ei vor să scape de hoţi şi mincinoşi!”, a menţionat Maia Sandu. Potrivit ei, „Plahotniuc joacă murdar şi el trebuie să ajungă la puşcărie”.„Aveţi de ales între candidatul opoziţiei şi cel al guvernării. Eu sunt opoziţia. Maia este candidatul guvernării împreună cu Plahotniuc”, a declarat luni Igor Dodon.„Eu nu am vorbit niciodată cu Plahotniuc. Dodon să spună ce business-uri a făcut cu Plahotniuc”, a reacţionat candidatul anti-oligarhic Maia Sandu.Potrivit liderului Partidului Platforma „Demnitate şi Adevăr”, Andrei Năstase, care s-a retras din cursă înainte de primul tur în favoarea Maiei Sandu, a declarat luni că „niciodată imperiul lui Plahotniuc nu a înflorit mai tare ca pe vremea când Dodon era ministru al Economiei în timpul guvernării comuniste”. (…)„Dodon şi Plahotniuc au împărţit spaţiul mediatic aşa încât să continue să prostească lumea, să o dezinformeze, să o manipuleze”, a adăugat Năstase.Ex-premierul Ion Sturza este convins că Maia Sandu nu va merge la niciun compromis cu Plahotniuc. Sturza a declarat luni, în cadrul unei emisiuni televizate, că Dodon este mult mai comod regimului controlat de Plahotniuc: „Este parte din el”, a spus Ion Sturza.Întrebat ce s-ar întâmpla dacă Igor Dodon ar câştiga cursa pentru Preşedinţia Republicii Moldova, analistul politic de la Bucureşti, Iulian Chifu a explicat că în acest caz lucrurile s-ar complica: „Ar fi extrem de complicat să ai la Chişinău un preşedinte care rupe relaţiile cu UE… Dodon a spus că rupe Acordul de Asociere… Să aibă reacţii pro-moldoveniste, în sensul teoriei moldovenismului, împotriva României, să aibă reacţii pro-ruse, să se certe de jur împrejur”, a comentat Chifu.