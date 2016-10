Vladimir Socor: „Şi la alegerile prezidenţiale Plahotniuc va sta în umbră şi va juca o gamă foarte largă de cărţi; Şi-a pregătit candidaţi proprii minori care vor fura din voturile celor majori”

Oligarhul Vladimir Plahotniuc a pregătit mai multe scenarii pentru alegerile prezidenţiale din acestă toamnă. El a pus în joc mai mulţi candidaţi care să fure voturi de la candidaţii antioligarhice. Declaraţiile au fost făcute de către analistul politic de la Fundaţia Jamestown, Vladimir Socor, în cadrul unui interviu pentru ziare.com „În alegerile actuale Plahotniuc poate juca o gamă foarte largă de cărţi. El are câţiva candidaţi proprii minori care extrag voturi de la candidaţii majori. În partea etichetată ca fiind pro-europeană sunt dl Ghimpu şi dl Leanca care sustrag voturile de la candidaţii opoziţiei reale, Andrei Năstase şi Maia Sandală”, a declarat Vladimir Socor.„Chestiunea fundamentală e capturarea statului de către Plahotniuc care controlează sistemul politic şi economic fără să aibă nicio responsabilitate constituţională sau legală. Este un stăpân neformal. Nu este un dictator clasic, nu comunică cu populaţia, nu apare în public, nu se exprimă pentru că este incapabil să o facă. Vorbeşte rău, ca un om lipsit de educaţie. E un fel de spectru. Şade în umbra şi trage sforile”, a adăugat comentatorul politic.Totodată, spune că şi partidul lui Ilan Shor, care a înaintat un candidat la alegerile prezidenţiale, este un satelit al oligarhului Plahotniuc.„Partidul populaţiei rusofone condus de Ilan Shor, un satelit al dlui Plahotniuc, are menirea să extragă voturi de la socialistul Igor Dodon şi de la Dumitru Ciubaşenco, candidatul partidului lui Renato Usatîi. Şi apelul dlui Voronin, liderul comuniştilor, de a boicota alegerile are rolul de a sustrage voturi de la Igor Dodon”, a explicat Vladimir Socor.„Vladimir Plahotniuc a lăsat partidul lui Igor Dodon să crească până când a devenit o ameninţare. Dl Plahotniuc nu supune Partidul Socialiştilor metodelor pe care le aplică altor partide: cumpărare de deputaţi şi primari, atacuri la televiziuni”, a mai spus analistul politic.În acest context, Vladimir Socor a declarat: „PSRM a fost lăsat să crească pentru ca dlui Plahotniuc îi convine să se prezinte şi la Washington, şi la Bucureşti, şi la Bruxelles drept apărătorul RM împotriva pericolului reprezentat de dl Dodon şi să aducă RM într-o situaţie asemănătoare celei din Romania în anul 2000: Vadim vs Iliescu. De groaza lui Dodon toate partidele să-l susţină pe Plahotniuc care să devină reprezentantul independenţei RM faţă de Moscova”.Mai mult, analistul politic consideră că PD sabotează procesul de integrare europeană, pentru a-şi face mendrele în sistemul actual. „Dar Vladimir Plahotniuc şi partidul său sunt sabotorii integrării europene a RM, care nu e în interesul lor. Ei vor să-şi facă mendrele în sistemul actual, vin din business-ul obscur al perioadei post sovietice şi nu au nimic in comun cu valorile europene”, a menţionat comentatorul.