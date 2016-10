Siegfried Mureşan: „Este important ca cetăţenii RM să aleagă un candidat cu un parcurs credibil pro-european”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.hotnews.romd 08.10.2016 21:32

Cetăţenii Republicii Moldova trebuie să aleagă un candidat cu parcurs pro-european, de aceea alegerea este între doamna Maia Sandu şi domnul Andrei Năstase. Afirmaţia îi aparţine europarlamentarului Siegfried Mureşan, pe care a făcut-o în cadrul unui interviu pentru Europa Liberă. Mai mult, oficialul spune că moldovenii trebuie să aleagă politicieni care au convingeri puternice, dar nu populişti care promit oamenilor ce le este lor favorabil.



Întrebat despre ce fel de preşedinte trebuie să aleagă moldovenii, Siegfried Mureşan a declarat că este important ca viitorul şef al statului să aibă aspiraţii pro-europene.



„Uniunea Europeană face tot mai multe lucruri pentru Republica Moldova şi de aceea este important ca cetăţenii Republicii Moldova să aleagă un candidat cu un parcurs credibil pro-european. De aceea, alegerea este între doamna Maia Sandu şi domnul Năstase. Domnul Dodon este clar că nu va face o politică pentru cetăţenii Republicii Moldova, o va face pentru domnia sa, iar celălalt candidat, domnul Lupu, nu va face o politică pentru oameni, ci pentru stăpânul său. De aceea trebuie să ne uităm care este candidatul cel mai bine poziţionat şi care, astfel, are mai multe şanse de a-l bate pe domnul Dodon în turul doi”, a spus Mureşean.



Europarlamentarul a ţinut să transmită şi un mesaj pentru cetăţenii Republicii Moldova.



„Fac acum următoarea prognoză: dacă cetăţenii Republicii Moldova îl vor alege pe domnul Dodon preşedinte, vor ajunge ca în patru ani să regrete acest lucru pentru că vor fi dezamăgiţi aşa cum a fost in Georgia sau in alte state membre ale UE unde au fost aleşi populişti care promit oamenilor ceea ce este conjunctural avantajos, si nu politicieni care au convingeri puternice, clare, corecţi, transparenţi, competenţi. Mereu când se aleg politicieni de doua parale nu iese nimic bun si oamenilor le pare rău. De aceea nu as vrea ca moldovenii sa piardă patru cinci ani de zile pentru ca au făcut alegerea greşita. Transmit aşadar acest mesaj către moldoveni: Nu faceţi acest experiment pentru ca vă va părea rău. Dacă vor trece patru cinci ani fără reforme, fără implementarea Acordului de Asociere, de pe urma căruia cetăţenii Republicii Moldova au atâtea de câştigat, cu un preşedinte care este credibil în locul lumii, la sfârşitul zilei toţi cetăţenii vor avea de suferit”, a precizat europarlamentarul.



Deocamdată, nimeni dintre cei vizaţi nu au comentat afirmaţiile lui Siegfried Mureşan.