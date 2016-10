Renato Usatîi, despre înregistrarea cu Plahotniuc: „Am un film cu un conţinut foarte interesant, aşteptaţi câteva zile; O să demonstrez tuturor că Plahotniuc este un interlop”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 07.10.2016 07:41

Renato Usatîi afirmă că fragmentul cu discuţia telefonică a oligarhului Vladimir Plahotniuc, făcut public zilele trecute, este doar începutul şi că are ore de înregistrări pe care la va face publice.



„Plahotniuc s-a deprins ani la rând să publice mai multe înregistrări, acte din dosare penale, încercând să intimideze lideri de opoziţie, inclusiv pe mine. Toată mass-media lui, care de dimineaţa până noaptea, dacă lui Plahotniuc nu-i convine vreun politician, povesteşte despre legături cu mafia. I-am dat câteva mesaje clare să se ocupe de ţară, dacă într-adevăr are de gând şi să nu utilizeze metode murdare pentru a distruge opoziţia. Plahotniuc crede că e mare rege-împărat, ştiţi cum, rege „na labutenah”, după cum a apărut el în pantofiori, şi crede că poate să facă tot ce vrea şi n-o să răspundă pentru asta. Am încercat să-i demonstrez că aşa cum le scoate el din dosar, aşa posibilitate am şi eu, Plahotniuc nu diferă de alţi oameni”, a declarat primarul de Bălţi într-o înregistrare dată publicităţii.



„Mesajul pe care l-am transmis este foarte clar: din acele secunde de înregistrare făcute publice, şi în realitate sunt ore, moldovenii să vadă cine este într-adevăr acest coordonator care încearcă să-şi spele imaginea că ajută copii, că vrea să salveze Moldova, că face poze cu Victoria Nuland şi alte persoane influente. Vreau ca ei să vadă cine este acest interlop şi scopul meu este să-l demaschez şi să demonstrez inclusiv partenerilor din exterior că Plahotniuc este un interlop şi că a participat în mai multe crime. Şi nu aşa cum spune el, că toţi sunt criminali, da Plahotniuc e sfântul duh”, afirmă Usatîi.



Totodată, primarul de Bălţi spune că a pregătit un „testament” în cazul în care i se întâmplă ceva. „Dacă el spune că „o să ne ardă fundul dacă vine înapoi acest dosar”, şi o să sară în aer poliţia şi Procuratura. Contextele o să le vedeţi într-un timp foarte scurt. Plahotniuc a pregătit nu doar dosare, dar şi mai multe crime concret contra mea. Eu, ca să mă asigur că dacă ceva se întâmplă cu mine, ştiţi cum, să nu ajung cum au ajuns alţii, o să las un testament audio-video de mai multe ore, unde toată lumea o să înţeleagă cu ce şi cum s-a ocupat Plahotniuc”, afirmă Renato Usatîi.



„El are în vedere că o să fie în ţară al doilea scandal ca Pădurea Domnească. Asta tot este şi urmează să fiţi martori la tot ce este acolo. Nu vă dau acum detalii, aşteptaţi câteva zile că o să fie ceva mult mai interesant şi de mai multă durată. O să înţelegeţi tot. Eu am dat un mesaj ca toată lumea să aştepte, să cumpere popcorn, să stea în faţa televizorului şi degrabă totul o să fie. Eu am vrut să demonstrez că şi opoziţia are acces la Plahotniuc, nu numai Plahotniuc la opoziţie, cum credea el. Ca să fie clar la toată lumea, dacă ceva se întâmplă cu mine: eu nu am probleme cu nimeni, nici într-un stat de pe globul pământesc. Şi dacă se întâmplă ceva cu mine, special rămâne acest film cu un conţinut foarte interesant, ca să fie clar cu cine şi pentru cine lupta Renato Usatîi. Crimele pe care el le-a pregătit contra mea este mai mult decât dosarele care erau desenate până acum la comanda lui”, a mai declarat Usatîi.



Amintim că zilele trecute Renato Usatîi a făcut public un fragment dintr-o discuţie telefonică a oligarhului Vladimir Plahotniuc, unde acesta pomeneşte de un dosar care ar putea crea un scandal de răsunet în ţară.



„Spune-i lui acela liniştit, pentru că aici ne arde curul, acum numai închipuie-ţi că se poate întoarce dosarul înapoi. Îţi poţi da seama ce scandal va fi în ţară? Aici o să se întrunească toţi, şi MVD (n.red. Ministerul de Interne), şi Ministerul Afacerilor Externe, şi procurorul general. Mie personal nu-mi trebuie chestia asta, eu am să fac totul ca să se liniştească, dar tu spune asta lui”, spune Plahotniuc în înregistrarea telefonică.