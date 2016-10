Răspunsul MAMEI lui Andrei Năstase la întrebarea: „Ar trebui fiul dvs. să continue sau să se retragă din alegeri?”

O susţinătoare activă a Platformei Demnitate şi Adevăr, Aliona Mandatîi, a discutat zilele trecute cu mama liderului PPDA. Femeia a întrebat-o dacă Andrei Năstase ar trebuie să continue să meargă înainte sau mai bine să se retragă. Răspunsul primit de la Ana Năstase a lăsat-o fără cuvinte, spune Aliona Mandatîi.



„Ma tot frământa un gând în ultimile zile, despre care am decis să scriu, căci se înscrie în atitudinea lui Andrei Nastase faţă de decizia importantă pe care urmează să o ia în următoarele zile. Duminica trecută, când ne întorceam de la Drochia cu Andrei, am mers pe la mama lui, doamna Ana, pe la care, de altfel, el trece de fiecare dată posibil, din orice deplasare în teritoriu. Şi înainte să plecăm, folosindu-ne de ocazie, că eram doar noi în două, am decis să o întreb: „Dumneata, cum crezi, Andrei ar trebui să meargă înainte sau să-şi retragă candidatura la funcţia de Preşedinte?!” Răspunsul dnei Ana m-a lăsat cu gura deschisă”, scrie Aliona Mandatîi, în mesajul său publicat pe pagina de Facebook.



„Pentru Ţară, eu cred că el trebuie să meargă înainte, căci el nu face rău la nimeni, el luptă doar ca adevărul să se ştie. Iar pentru dânsul şi familia lui ar fi mai bine sa se retragă”, a spus mama lui Andrei Năstase.



„M-a atins acest răspuns până la os, căci nu în zadar se spune că „surcica nu sare departe de trunchi!”. Cum să gândească Andrei Nastase altfel decât maică-sa? Doar sângele apă nu se face, el a moştenit această dedicaţie pentru ţară de la părinţii şi buneii săi! Andrei, tu nu ai auzit această discuţie, mă scuzi ca am făcut-o publică, dar vreau ca lumea să cunoască adevăul despre tine, căci după toate câte ai făcut tu pentru acest popor, să fi fost într-o altă ţară în care predomină demnitatea ai fi fost deja numit erou naţional. În ţara noastră, Andrei, tu eşti Eroul celor care s-au deşteptat la moment, al celor care nu au frică să vorbească şi să lupte şi poate că aşa e mai bine, căci laşii au mai mulţi eroi! Andrei Năstase, tu eşti preşedintele nostru”, şi-a conchis mesajul Aliona Mandatîi.