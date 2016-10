Lovitură dublă pentru Marian Lupu; CEC a respins cele două contestaţii împotriva lui Andrei Năstase

Comisia Electorală a respins astăzi ca neîntemeiate două contestaţii prin care reprezentantul Marian lui Lupu la CEC a cerut sancţionarea candidatului PPDA, Andrei Năstase. Şedinţa a decurs cu polemică, iar unii membri ai instituţiei au insistat, fără succes, pe pedepsirea lui Năstase.



În primul caz, Partidul Democrat a solicitat Comisiei Electorale Centrale sancţionarea candidatului la prezidenţiale din partea Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr pe motiv că în presă ar fi apărut imagini cu Andrei Năstase şi fostul preşedinte al Poloniei, Lech Walesa, abateri care sunt sancţionate doar dacă sunt comise nemijlocit de concurent.



„Pe Facebook domnul Lech Walesa a publicat această poză. Fotografia nu a fost publicată pe pagina electronică a PPDA, pe pagina de FB a domnului Andrei Năstase. Este aberant să vii cu aşa contestaţie”, a declarat Alexandru Slusari, reprezentantul lui Andrei Năstase la CEC.



„În acele imagini foto/video era sau nu prezent îndemnul de a vota?”, s-a interesat unul dintre membrii CEC, Maxim Lebedinschi. „Îndemnul de a vota nu era”, a răspuns Vadim Moţarschi, reprezentantul lui Marian Lupu.



„Se constată lipsa legăturii cauzale între acţiunile concurentului electoral respectiv şi mediatizarea evenimentului prin prisma articolului 47, aliniatul 6 prim Cod electoral. Să se adreseze CCA care are competenţa de a supraveghea respectarea legislaţiei de către radiodifuzor. Se respinge ca neîntemeiată contestaţia depusă de domnul Vadim Moţarschi, reprezentantul candidatului Marian Lupu”, a anunţat membrul raportor al CEC, Vasile Gafton. Pentru respingerea contestaţiei au votat 8 membri ai Comisiei, împotrivă nu a votat nimeni şi un membru s-a abţinut.



În cel de-al doilea caz, PD s-a arătat nemulţumit de faptul că anumite pliante ale PPDA, cu promovarea lui Andrei Năstase, nu ar întruni toate elementele unui pliant electoral.



„Argumentele invocate de domnul Moţarschi le consider neîntemeiate. N-are nimic în comun activitatea partidului cu sprijinul grupului de iniţiativă”, a spus Alexandru Slusari.



Şi această contextaţie a fost respinsă ca neîntemeiată. „Domnul Moţarschi nu m-a convins. Toate partidele care şi-au desemnat candidaţi la funcţia de preşedinte până la perioada electorală au început o promovare a candidatului pe care l-au înaintat. Toţi!”, a explicat Vasile Gafton.



Membrii CEC propuşi de Partidul Democrat au încercat însă fără succes să obţină o sancţiune pentru liderul PPDA.



„Domnule raportor, ascult argumentele dumneavoastră şi chiar nu mi-e clar. Dvs cred că nici nu trebuie să vă referiţi la un oarecare alt caz, trebuie să vă referiţi doar la cazul acesta şi să examinaţi anume probele care vă sunt aduse. Conţineau sintagma preşedintele RM şi aceste Pliante au fost tipărite în afara perioadei electorale. Eu consider că dumneavoastră ar trebui să vă axaţi pe acest caz şi cel puţin aici se vede, În cel mai bun caz urmează să fie avertizat deja concurentul în cauză”, a insistat secretarul CEC, Veaceslav Agrigoroaie.



„Să nu daţi indicaţii ce să fac. Dacă aveţi întrebări, coborâţi tonalitatea şi nu indicaţi ce trebuie să fac. Eu v-am răspuns, toate partidele politice şi-au promovat candidaţii în perioada electorală. Campania electorală a început de pe 30 septembrie”, i-a răspuns raportorul Vasile Gafton.



„Conţinutul acestui material publicitar întruneşte caracteristicile unui pliant cu publicitate electorală?”, s-a interesat şi un alt membru, Andrei Volentir.



„Eu nu văd să întrunească. E un pliant al partidului. Contractul a fost încheiat de către partid. Nu pot să o sucesc, să o învârtesc. A fost tipărit, comandat în perioada electorală, nu în campanie”, a replicat Vasile Gafton.



În final, CEC a votat pentru respingerea contestaţiei, fapt salutat de Andrei Năstase.



„Sunt nişte contestaţii venite de la Marian Lupu şi gruparea sa criminală, PD, făcute sau plătite din banii contribuabililor furaţi de către Vladimir Plahotnic şi această grupare. Aţi văzut, la Comisia Electorală Centrală au fost ciuruiţi toţi trei avocaţi ai acestei grupări. Ar fi putut să-şi angajeze altfel de avocaţi care i-ar fi sfătuit să nu depună tot felul de inepţii la CEC în situaţia în care Lech Walesa nu are nicio obligaţie faţă de legislaţia Moldovei şi poate publica orice fotografie, inclusiv cu mine”, a comentat liderul PPDA.