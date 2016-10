VIDEO

Experţii recomandă operativitate: „PPDA, PAS şi PLDM să creeze urgent un staff comun”

Sursa: jurnal.md Foto: adevarul.ro 07.10.2016 19:55

Cele trei partide antioligarhice trebuie să semneze neîntârziat un acord politic şi să-şi formeze un staff electoral comun. Opiniile au fost exprimate în cadrul emisiunii Cabinetul din Umbră de la Jurnal TV. Invitaţii lui Val Butnaru sunt de părere că PPDA, PAS şi PLDM trebuie să-şi pună pe roate o strategie electorală, până la desemnarea unui candidat comun. Iar pentru ca negocierile să aducă rezultate, în procesul decizional trebuie să fie implicaţi şi reprezentanţii societăţii civile, mai spun experţii politici.



„Eu le-aş propune acestor partide să scrie contractul politic şi aici să se facă toate divizările necesare între aceste trei partide. Opinia publică trebuie să fie informată plenar despre ceea ce s-a întâmplat în cadrul elaborării acestui contract şi să spună deschis ce s-a întâmplat”, a menţionat analistul politic Anatol Ţăranu.



„O înţelegere politică este stabilită până la urmă între acele trei entităţi care au ieşit cu declaraţii, s-a mers pe declaraţie, nu pe un acord. Noi toţi am sperat că această declaraţie comună a celor trei partide are drept obiectiv în primul rând alegerile parlamentare care urmează, pentru că alegerile parlamentare schimbă guvernarea”, a spus şi comentatorul politic Victor Ciobanu.



De cealaltă parte, Alex Cozer, membrul Platformei Civice Demnitate şi Adevăr, crede că cele trei partide au dat dovadă până acum că nu pot să iasă cu soluţii şi de aceea este extrem de important ca societatea civilă, oameni care au protestat timp de un an şi jumătate, să se implice în acest proces. „Este extrem de important ca aici să se implice oameni din afară, oamenii din interior toţi sunt cu emoţii. Nu este vorba doar despre o luptă electorală, este vorba despre soarta acestei ţări, din care zilnic pleacă oameni şi vor pleca şi mai mulţi, dacă iarăşi câştigă un candidat a lui Plahotniuc”, susţine Cozer.



Experţii politici s-au referit şi la rezultatele sondajului IRI, care a arătat susţinerea de care se bucură candidatul PPDA, Andrei Năstase, şi cel al PAS, Maia Sandu.



„Sondajul este un instrument bun de analiză, dar nu este suficient, şi chiar am întrebat din start: ce se întâmplă dacă diferenţa între candidaţi este mai mică decât marja de măsurare de 3%? Iată am văzut ce s-a întâmplat în sondajul pe care l-am aşteptat, egalitate de scor. Şi chiar dacă era diferenţă de 1-2%, asta nu ar fi însemnat nimic, pentru că există acea marjă de eroare”, a opinat Ciobanu.



„Timpul a fost irosit de o manieră impardonabilă. Până acum nu avem staff electoral unic, care ar putea să facă campanie”, a continuat Anatol Ţăranu.



„Niciun candidat nu s-a apucat măcar să-şi facă spot electoral, bannere. Ce facem, fraţilor? Mai sunt trei săptămâni de campanie! Este plină ţara cu Lupu şi Dodon”, a spus, în context, Alex Cozer.



Anterior, PPDA, PAS şi PLDM au semnat o declaraţie comună, în care au precizat că împărtăşesc aceleaşi valori şi obiective, iar alegerile prezidenţiale reprezintă „o oportunitate de spargere a sistemului corupt”.