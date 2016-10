Candidatul unic, anunţat săptămâna viitoare

Candidaţii la prezidenţiale Andrei Năstase şi Maia Sandu susţin că vor anunţa candidatul comun PPDA-PAS-PLDM săptămâna viitoare, pe 12 octombrie, când vor fi făcute publice rezultatele celui de-al doilea sondaj. Dacă cea de-a două cercetare sociologică va arăta aceleaşi rezultate, atunci liderii susţin că vor găsi o soluţie cât mai curând posibil şi vor înainta un singur candidat pentru scrutinul din 30 octombrie.



„Vom avea un candidat comun şi acesta va fi sau Andrei Năstase, sau Maia Sandu. Ne-am fi dorit să se întâmple lucrurile mai degrabă, dar am vrut să măsurăm care este sprijinul fiecărui candidat, pentru că până la urmă obiectivul este să câştigăm aceste alegeri şi trebuie să vedem cine dintre cei doi candidaţi se bucură de mai mult sprijin şi cine are cele mai mari şanse. Şi realizăm că decizia trebuie să vină cât de curând posibil şi nu mai târziu decât ziua în care o să vedem acest rezultat. Înţelegerea este să mergem în echipă fiecare cu ce poate să contribuie şi revin la ideea că toată lumea îşi dă seama că aceasta este şansa să spargem acest sitem şi toţi trebuie să facem efort maxim ca să reuşim”, a declarat Maia Sandu.



„Ideea de desemnare a unui candidat comun din partea forţelor democratice îmi aparţine. Vine din data de 4 martie 2016, ca urmare a colectării a peste 400 de mii de semnături, am obţinut dreptul de a ne alege preşedintele. În permanenţă mi-am exprimat disponibilitatea pentru a avea acest candidat comun pentru a lărgi frontul anti-oligarhic, frontul democratic împotriva acestei guvernări cleptocratice şi în continuare rămân cu aceiaşi disponibilitate. Am avut discuţii şi cu partenerii noştri de dialog. Am considerat că în cel mai scurt timp, ţinând cont şi de sondaje, dar şi de faptul că vom ieşi în teritoriu, vom simţi plusul populaţiei noastre, vom apela şi la diaspora noastră, şi vom veni cu acel candidat comun, pentru că mai presus decât interesele noastre şi decât interesele noastre partinice, este interesul naţional, este interesul public. Cetăţenii Republicii Moldova trebuie să stea liniştiţi, să se mobilizeze, să înţeleagă că pentru data de 30 octombrie vom avea un singur candidat din partea forţelor democratice anti-oligarhice. Iar ceea ce trebuie să facem, e să ne consolidăm cu întreaga societate, să monitorizăm alegerile din 30 octombrie pentru a nu fi fraudate de această grupare criminală numită PD, condusă de oligarhul Plahotniuc, care a jefuit miliardele cetăţenilor”, a menţionat Andrei Năstase.



Amintim că primul studiu realizat de Institutul Republican Internaţional a arătat că ambii candidaţi se bucură fiecare de 13 la sută din intenţiile de vot. Cercetarea sociologică a fost efectuată în perioada 1 - 23 septembrie, pe un eşantion de 1516 persoane şi are o marjă de eroare de plus/minus 2,8 la sută.