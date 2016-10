Andrei Năstase: „Trebuie să mergem în tandem cu Maia Sandu pentru cele două funcţii, de preşedinte şi de prim-ministru”

„Am fost în permanenţă promotorul conjugării eforturilor şi forţelor democratice, antioligarhice pe o platformă comună, cu o agendă comună ce ar viza atât alegerile prezidenţiale, cât şi cele parlamentare, anticipate sau ordinare. Am făcut totul ce-mi stă în puteri pentru a determina şi alte forte declarate antioligarhice să facă parte din frontul nostru comun. Am considerat ca o bună soluţie pentru forţele democratice, dar şi pentru ţară şi partenerii de dezvoltare ar fi să transmitem un mesaj de unitate şi să mergem în tandem cu Maia Sandu pentru cele două funcţii, de preşedinte şi de prim-ministru, aşa cum sugerează mai mulţi formatori de opinie, dar şi simpatizanţii noilor noastre formaţiuni politice, Platforma DA şi PAS.” Declaraţia îi aparţine liderului PPDA, Andrei Năstase, în contextul lipsei de certitudine privind candidatul unic al opoziţiei antioligarhice.



Totodată, liderul PPDA reiterează că pentru el preşedinţia nu este un trofeu, ci un mijloc de a declanşa procesul de demontare a sistemului, de eliberare a statului din „chingile corupţiei şi sărăciei”, de modernizare a ţării.



„Regimul deja şi-a identificat adversarii. El nu-i atacă pe cei care nu sunt o ameninţare pentru sistemul clădit pe minciună, furt, şantaj şi corupţie. Pe ei îi menajează. Visul lui este să aibă, din nou, în fruntea ţării o marionetă, fără putere şi voinţa de a i se opune. Un preşedinte pe post de sinecură, un profitor, un bursier al oligarhiei criminale. În cel mai rău caz, regimul antipopular îşi doreşte un preşedinte care să se facă că ştie ce are de făcut, dar care să nu poată face nimic, decât să se plieze confortabil pe noua funcţie în aşteptarea unor vremi mai bune”, spune Andrei Năstase, într-un manifest publicat.



Or, nu de un asemenea preşedinte are nevoie Moldova, continuă liderul PPDA. „Sunt convins că demolarea acestui sistem poate începe doar cu un preşedinte puternic, cu mandat popular, care să aibă curajul, forţa şi, cel mai important, voinţa să se opună întregului clan mafiot de la guvernare şi să-l demoleze metodic. Iar atunci când statisticile, sondajele nu ne ajută prea mult, trebuie să recunoaştem onest acest lucru şi măcar în ultimul ceas să mergem direct la popor. În satele şi oraşele noastre, la diaspora noastră, eliminată din sondaje, la fel ca şi de la alegeri. Insist pe ideea că elitele politice şi intelectuale, împreună cu societatea civilă, cu diaspora noastră, trebuie să-şi unească forţele şi potenţialul pentru a stopa degradarea continuă a statului. Iar oamenii politici, nu politicienii!, trebuie să-şi asume responsabilitatea unor decizii importante pentru ţară, inclusiv actul confruntării cu un regim dictatorial şi antipopular”, a punctat Andrei Năstase, în manifest.