Andrei Năs­tase, can­di­da­tul Par­ti­du­lui „Plat­forma Dem­ni­tate şi Ade­văr” la fun­cţia de preşe­dinte, locu­ieşte într-un imo­bil din or. Codru, mun. Chi­şi­nău, con­stru­cţia căruia a finalizat-o în anul 2014. Casa, eva­lu­ată de expe­rţi imo­bi­li­ari la „6-7 mili­oane de lei” este însă înre­gis­trată pe numele mamei poli­ti­cia­nu­lui, Anna, pen­sio­nară care locu­ieşte, de fapt, în s. Mân­dreşti, Tele­neşti, într-un imo­bil pe care i l-a donat, în 2010, can­di­da­tu­lui la fun­cţia de preşe­dinte, se arată într-o investigaţie a Ziarului de Gardă „Ca o măsură de pro­te­cţie împo­triva abu­zu­ri­lor jus­ti­ţiei lui Pla­ho­t­niuc, am înregistrat-o pe numele mamei şi această infor­ma­ţie am prezentat-o public, per­so­nal. Casa a fost con­stru­ită din banii mun­ciţi de mine şi soţia mea. Am con­struit în viaţa mea o casă, care apa­rţine fami­liei mele. Casa de la Mân­dreşti şi cea de la Bâc, sunt case moş­te­nite de la părinţii noş­tri. Am indi­cat în decla­ra­ţia de avere toate bunu­rile pe care le am, con­form înre­gis­tră­ri­lor de la Cadas­tru”, a declarat Andrei Năstase.Deşi liderul PPDA indică în decla­ra­ţia sa depusă la Comi­sia Elec­to­rală Cen­trală că ar avea nu mai puţin de 10 case, în rea­li­tate, acesta este pro­pri­e­ta­rul a trei case, cele­lalte şapte fiind con­struc­ţii acce­so­rii şi anexe. În ulti­mii doi ani, can­di­da­tul Năs­tase susţine că a avut veni­turi de apro­xi­ma­tiv 3,7 mili­oane de lei.„Toţi banii acu­mu­laţi în timp de mine şi fami­lia mea, pro­vin din surse legale, pre­vă­zute de legi­sla­ţia R. Mol­dova, din acti­vi­tăţi pri­vate din inte­ri­o­rul şi din afara ţării. Nu am în stră­i­nă­tate nici firme, nici apar­ta­mente, nici case şi acest lucru se vede foarte clar în decla­ra­ţia mea depusă la CEC. Cea mai mare bogă­ţie pe care o am în stră­i­nă­tate, este fami­lia mea”, a menţionat liderul PPDA.Andrei Năs­tase a fost înre­gis­trat cu numă­rul 4 în bule­ti­nul de vot pen­tru ale­ge­rile pre­zi­denţi­ale din 30 octom­brie 2016. Acesta are 41 de ani, este jurist de pro­fe­sie şi a fost îna­in­tat la fun­cţia de preşe­dinte al ţării din par­tea par­ti­du­lui „Plat­forma Dem­ni­tate şi Ade­văr” (PPDA), al cărui preşe­dinte a fost ales la data de 13 decem­brie 2015.Îna­inte de a se lansa în poli­tică, Năs­tase, din 2002 şi până în 2015, a fost avo­cat. Ante­rior, în 1997, a absol­vit Facul­ta­tea de Drept a Uni­ver­si­tă­ţii „Ale­xan­dru Ioan Cuza” din Iaşi şi, la scurt timp, a fost anga­jat în fun­cţia de aju­tor inte­ri­mar al pro­cu­ro­ru­lui, iar peste un an a deve­nit aju­tor al şefu­lui Pro­cu­ra­tu­rii Trans­por­tu­ri­lor. A fost pro­cu­ror până în apri­lie 2000, când este numit vice­di­rec­tor al Air Mol­dova, com­pa­nie de stat care în acel an a fost reor­ga­ni­zată. În urma unui con­tract cu Admi­nis­tra­ţia de Stat a Avi­a­ţiei Civile, o firmă înre­gis­trată în Ger­ma­nia, „Unis­tar Ven­tu­res Gmbh”, a pre­luat 49% din AIR Mol­dova con­tra sumei de 2,3 mili­oane USD. Cele­lalte 51% erau deţi­nute de Guvern. Com­pa­nia nou-creată a fost decla­rată suc­ce­soa­rea de drept a Air Mol­dova. Năs­tase a lucrat acolo până în august 2002, când instanţele de jude­cată au decis desfi­inţa­rea între­prin­de­rii moldo-germane. Între părţi, res­pec­tiv firma din Ger­ma­nia şi Guver­nul R. Mol­dova, a urmat un pro­ces de jude­cată. Punc­tul final l-a pus CtEDO, care, în decem­brie 2008, a decis des­pă­gu­bi­rea fir­mei fon­date în Ger­ma­nia cu 6,7 mili­oane de euro. În faţa magis­tra­ţi­lor de la Stra­s­bo­urg, „Unis­tar Ven­tu­res Gmbh” a fost repre­zen­tată de avo­ca­ţii Vita­lie Naga­ce­vs­chi şi Andrei Năs­tase.Presa a scris că firma ger­mană a fost fon­dată de fapt de către mol­do­vea­nul Vic­tor Ţopa, fost direc­tor la Air Mol­dova în peri­oada reor­ga­ni­ză­rii com­pa­niei. Ţopa este astăzi naşul de cunu­nie al can­di­da­tu­lui Andrei Năs­tase, fiind con­dam­nat la 7 ani de închi­soare pen­tru şan­taj. În ulti­mii ani, acesta locu­ieşte în Ger­ma­nia, acuzându-l de con­dam­nare pe fos­tul său par­te­ner de busi­ness, Vla­di­mir Pla­ho­t­niuc. Din Ger­ma­nia, Ţopa deţine pos­tul de tele­vi­ziune Jur­nal TV prin inter­me­diul fir­mei „Rhe­in­stein Media Mana­ge­ment Ger­many GMBH”. Ultima moni­to­ri­zare a pre­sei efec­tu­ată de Aso­ci­a­ţia Pre­sei Inde­pen­dente şi Cen­trul pen­tru Jur­na­lism Inde­pen­dent arată că „pos­tul de tele­vi­ziune cu aco­pe­rire regio­nală Jur­nal TV a alo­cat foarte mult spa­ţiu pen­tru apa­ri­ţi­ile şi inter­venţi­ile lui Andrei Năs­tase şi ale repre­zen­tanţi­lor PPDA, majo­ri­ta­tea în con­text pozi­tiv”. Năs­tase a fost avo­ca­tul lui Vic­tor Ţopa în mai multe pro­cese pe care acesta le-a avut pe teri­to­riul R. Mol­dova.Can­di­da­tul la pre­zi­denţi­ale Andrei Năs­tase locu­ieşte într-o casă de lux din or. Codru, mun. Chi­şi­nău, care a fost, ofi­cial, dată în exploa­tare în 2014. Casa este însă înre­gis­trată pe numele mamei sale, Anna, care va împlini în această lună 77 de ani. Pen­sio­nara stă însă în satul ei de baş­tină, Mân­dreşti, Tele­neşti. Ofi­cial, con­form date­lor cadas­trale, imo­bi­lul valo­rează 2,23 mili­oane de lei şi are o supra­faţă de 156 m. p., deşi în rea­li­tate este mult mai spa­ţios. Preţul de piaţă al casei este şi el de câteva ori mai mare decât valoa­rea sa cadas­trală. Un ase­me­nea imo­bil, în zonă, este vân­dut cu sume cuprinse între 6 şi 7 mili­oane de lei. Mama lui Andrei Năs­tase a intrat în pose­sia tere­nu­lui în 2012, şi a reu­şit con­stru­cţia casei în doar doi ani. Din 2010, Andrei, împre­ună cu soţia sa, Angela, mai deţin o încă­pere de 31 m. p. pe str. Gră­descu din capi­tală, iar până în 2012, Andrei Năs­tase a avut şi un apar­ta­ment de 51 m.p. pe str. Hristo Botev, tot din Chi­şi­nău, după care l-a vân­dut.Con­form decla­ra­ţiei cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate depuse recent la Comi­sia Elec­to­rală Cen­trală (CEC), Andrei Năs­tase are şi alte bunuri imo­bile, atât în subu­r­bi­ile capi­ta­lei, cât şi în satul său de baş­tină din raio­nul Tele­neşti. totuşi, deşi acesta declară că deţine 10 case de locuit, în rea­li­tate, fami­lia sa este pro­pri­e­tara a patru case, cele­lalte bunuri imo­bile fiind con­struc­ţii acce­so­rii sau anexe la cele 3. Lide­rul PPDA declară că este pro­pri­e­ta­rul a şapte tere­nuri agri­cole, cu o supra­faţă totală de 2 hec­tare, şi a unei case cu mai multe anexe în satul Mân­dreşti. Imo­bi­lul din satul de baş­tină, în care locu­ieşte de fapt mama sa, i-a fost donat lide­ru­lui PPDA de către aceasta în 2010.Năs­tase a decla­rat şi un alt imo­bil, de 159 m.p., situat în satul Bâc, comuna Bubu­ieci din subu­r­bia capi­ta­lei, care, la fel, are mai multe con­struc­ţii acce­so­rii. Soţia poli­ti­cia­nu­lui a pri­mit drept moş­te­nire de la mama sa 2/3 din acest imo­bil încă în 2004. În pre­a­jmă, pe ace­eaşi stradă, soţii Năs­tase mai deţin şi două tere­nuri pen­tru con­stru­cţii: unul de 25 de ari, cum­pă­rat în 2010 de la mama soţiei poli­ti­cia­nu­lui, şi altul cu o supra­faţă de 14 ari. În zonă, un ar de teren se vinde cu apro­xi­ma­tiv o mie de euro.Năs­tase mai indică în decla­ra­ţia depusă la CEC şi două tere­nuri extra­vi­lane în ora­şul Dur­leşti, mun. Chi­şi­nău. Lide­rul PPDA deţine un Mercedes-Benz S 350, pe care ante­rior menţiona că-l folo­seşte soţia sa, Angela, în Ger­ma­nia, şi un Nis­san Maxima.În peri­oada ani­lor 2014 — 2015 Andrei Năs­tase sus­ţine că a acu­mu­lat veni­turi totale în sumă de 3,7 mili­oane de lei. Cei mai mulţi bani, 160,5 mii de euro (echi­va­len­tul a 3,5 mili­oane de lei) Năs­tase declară că i-a obţi­nut din „burse, indem­ni­za­ţii şi pre­mii”. 120 de mii de lei can­di­da­tul la fun­cţia de şef al sta­tu­lui i-a înca­sat din vân­za­rea unui bun, iar 2500 de euro şi 30 mii de lei din depo­zi­tele finan­ci­are care erau, în momen­tul depu­ne­rii decla­ra­ţiei la CEC, în sumă de 32,5 mii de euro. Presa a scris că Andrei Năs­tase ar fi bene­fi­ciat, în peri­oada 2009 — 2013, de o sumă de aproape 200 de mii de euro trans­fe­raţi de către o firmă stră­ină, înre­gis­trată într-o zonă off-shore, pe con­tu­rile mamei, res­pec­tiv soa­crei poli­ti­cia­nu­lui. Cel puţin în R. Mol­dova, nici unul din mem­brii impor­tanţi ai fami­liei Năs­tase nu deţine firme. Andrei Năs­tase este fra­tele jur­na­lis­tu­lui Vasile Năs­tase, în pre­zent şi el mem­bru al PPDA, fost depu­tat în pri­mul Par­la­ment şi sem­na­tar al Decla­ra­ţiei de Inde­pen­denţă.Andrei Năs­tase a pre­ci­zat că imo­bi­lul din or. Codru, mun. Chi­şi­nău „este casa fami­liei mele, în care un loc aparte îl are mama mea. Ca o măsură de pro­te­cţie împo­triva abu­zu­ri­lor jus­ti­ţiei lui Pla­ho­t­niuc, am înregistrat-o pe numele mamei şi această infor­ma­ţie am prezentat-o public, per­so­nal. Casa a fost con­stru­ită din banii mun­ciţi de mine şi soţia mea. Am con­struit în viaţa mea o casă, care apa­rţine fami­liei mele. Casa de la Mân­dreşti şi cea de la Bâc, sunt case moş­te­nite de la părinţii noş­tri. Am indi­cat în decla­ra­ţia de avere toate bunu­rile pe care le am, con­form înre­gis­tră­ri­lor de la Cadas­tru”, pre­ci­zează acesta. L-am între­bat de unde sunt cei 160 mii de euro tre­cuţi în decla­ra­ţia depusă la CEC drept bani pro­ve­niţi din „pen­sii, indem­ni­za­ţii, prime”. „Rei­te­rez – toţi banii acu­mu­laţi în timp de mine şi fami­lia mea, pro­vin din surse legale, pre­vă­zute de legi­sla­ţia R. Mol­dova, din acti­vi­tăţi pri­vate din inte­ri­o­rul şi din afara ţării”.Năs­tase ne-a mai zis că Vic­tor Ţopa nu-l ajută finan­ciar. „Am răs­puns la această între­bare de nenu­mă­rate ori. Sunt într-o rela­ţie fru­moasă de pri­e­te­nie cu Vic­tor Ţopa şi fami­lia aces­tuia. Sin­gura rela­ţie finan­ci­ară pe care am avut-o cu Vic­tor Ţopa, este doar de avo­cat – cli­ent”. Can­di­da­tul la fun­cţia de preşe­dinte din par­tea PPDA susţine că în decla­ra­ţia de avere depusă la CEC sunt indi­cate toate bunu­rile pe care le are. „Nu am în stră­i­nă­tate nici firme, nici apar­ta­mente, nici case şi acest lucru se vede foarte clar în decla­ra­ţia mea depusă la CEC. Cea mai mare bogă­ţie pe care o am în stră­i­nă­tate, este fami­lia mea”, a con­chis Andrei Năs­tase, într-un răs­puns pe care ni l-a remis în scris.