Sloganul lui Lupu, „Aud, ascult, rezolv”, PLAGIAT de la Tony Blair

Sloganul lui Marian Lupu pentru campania prezidenţială, „Aud. Ascult. Rezolv.” este practic identic cu celebra declaraţie a fostului premier britanic Tony Blair, făcută încă în 2000.„I am listening. I hear. And I will act”, este citatul original, care se traduce „Ascult. Aud. Şi voi acţiona”.Întrebat zilele trecute de unde şi până unde acest slogan, Lupu a spus că este unul „inspirat”, doar că a făcut trimitere la altă sursă. „Sloganul este inspirat din realitate, de la oameni. În întâlnirile pe care le am în teritoriu, aceştia spun că aşteaptă ca viitorul preşedinte să fie un om care să audă vocea lor, să le asculte nevoile şi să le rezolve problemele”, a spus Lupu.