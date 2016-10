Liderul DA: „Schimbarea poate fi făcută doar cu adevăratele elite politice şi împreună cu cetăţenii deşteptaţi ai RM”

Forţele antioligarhice vor reuşi să se consolideze pentru a da lovitura de graţie guvernării corupte şi pentru a pune Republica Moldova pe făgaşul normalităţii. Declaraţia a fost făcută de către liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, în cadrul unui interviu pentru Europa Liberă Preşedintele Platformei DA mai spune că forţele reformatoare trebuie să vină la alegerile prezidenţiale cu un mesaj bun şi o agendă comună.„Eu nu pierd speranţa că noi vom reuşi să ne consolidăm în ultimul ceas, să conjugăm eforturile, să venim cu o echipă unită, să avem un mesaj coerent, un mesaj foarte bun, să avem o agendă comună foarte bine definită, astfel încât atât la alegerile prezidenţiale, dar şi la alegerile parlamentare forţele democratice, forţele reformatoare, forţele sănătoase din Republica Moldova să poată da lovitura de graţie acestui regim şi să pună Republica Moldova pe făgaşul normalităţii, pe făgaşul unei bunăstări pentru fiecare cetăţean în parte şi pentru întreaga ţară. Schimbarea nu poate fi făcută decât împreună cu alegătorii noştri. Schimbarea poate fi făcută în comun, elitele politice, adevăratele elite politice împreună cu cetăţenii deşteptaţi ai Republicii Moldova”, a menţionat Andrei Năstase.„Doar printr-o formulă de conjugare a eforturilor celor trei partide, cele care au semnat această declaraţie pentru un candidat comun, doar prin atragerea în acest exerciţiu şi a altor partide pro-europene, prin atragerea euroscepticilor, pentru că nu poţi câştiga, dacă nu convingi euroscepticii. Pentru că cetăţenii Republicii Moldova au rămas dezamăgiţi de ceea ce au făcut aşa-zisele partide pro-europene în ultima perioadă de timp. Trebuie să convingem oamenii că ceea ce propunem noi este în interesul lor. Pentru aceasta trebuie să muncim, chezăşia succesului rămâne a fi munca consolidată, conjugarea eforturilor forţelor antioligarhice, democratice”, a adăugat liderul Platformei DA.De asemenea, Năstase şi-a reiterat poziţia faţă de desemnarea unui candidat comun al forţelor antioligrhice, precizând că el a fost întotdeauna disponibil pentru această propunere.„Eu mi-am exprimat în permanenţă disponibilitatea pentru un candidat unic. Mai mult decât atât, am cerut să avem o agendă comună, o agendă care să nu se limiteze doar la prezidenţiale, dar să meargă şi până la parlamentare, fie ele anticipate sau ordinare. Am spus în permanenţă că este nevoie de un stat comun, de o echipă care să muncească în acelaşi sens. Din păcate, am ajuns aici unde am ajuns. Să vedem cum vom ieşi din acest mic impas”, a explicat preşedintele PPDA.