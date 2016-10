Decizia anunţată după prezentarea sondajului IRI: Platforma DA, PAS şi PLDM vor avea un candidat comun; „Acesta va câştiga alegerile prezidenţiale”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 06.10.2016 10:31

La alegerile prezidenţiale din 30 octombrie, Partidul Platforma Demnitate şi Adevăr, Partidul Acţiune şi Solidaritate şi Partidul Liberal Democrat vor avea un candidat comun. Decizia a fost luată ieri, după ce au fost prezentate rezultatele studiului sociologic realizat de International Republican Institute (IRI), care a arătat că Andrei Năstase şi Maia Sandu se află pe aceeaşi poziţie.



„Aseară către miezul nopţii, am finalizat şedinţa comună a echipelor PAS, PPDA şi PLDM pentru analiza rezultatului primului sondaj dintre cele două, în baza cărora am convenit să luăm decizia de selectare a candidatului comun al dreptei. La finalul întâlnirii, cu toţii am ajuns la trei concluzii:

1. Cele trei formaţiuni vor înainta un singur candidat;

2. Acest candidat va cîştiga alegerile prezidenţiale;

3. Pentru desemnarea candidatului unic al dreptei sînt necesare şi rezultatele celui de-al doilea sondaj”, a anunţat preşedinta PAS.



Potrivit studiului prezentat ieri de IRI, Andrei Năstase şi Maia Sandu au acumulat acelaşi procentaj la întrebarea „Dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri prezidenţiale şi următorii candidaţi ar participa la scrutin, pentru care aţi vota?”. 13% dintre participanţii la sondaj au spus că vor vota cu Andrei Năstase şi tot 13% - cu Maia Sandu.



Amintim că Andrei Năstase şi Maia Sandu au anunţat anterior că decizia cu privire la desemnarea candidatului comun al forţelor antioligarhice va fi luată după ce vor fi afla rezultatele celor două sondaje realizate de IRI şi Konrad Adenauer Stiftung.