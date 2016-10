Andrei Năstase, despre declaraţiile lui Candu privind rezoluţia din Congresul SUA: „Nu am angajat pe nimeni să facă lobby; Dacă ar fi curaţi, de ce Candu şi Plahotniuc se justifică?”

Liderul PPDA, Andrei Năstase, neagă că ar fi angajat o firmă de lobby pentru promovarea rezoluţiei introduse în Congresul Statelor Unite săptămâna trecută, în care se cere o anchetă americană în privinţa furtului bancar moldovean şi a spălării de bani prin băncile din RM.Conform textului rezoluţiei, citit de la tribuna Congresului de Randy Weber, se prevede că în cazul în care este constatată implicarea lui Andrian Candu, Vladimir Plahotniuc, Alexandru Jizdan, Mihai Poalelungi, Eduard Harunjen, Viorel Chetraru, Vladimir Cebotari şi Viorel Morari în jaful bancar din Republica Moldova, aceştia vor fi supuşi unor sancţiuni internaţionale precum blocarea conturilor sau îngheţarea activelor. După apariţia acestei rezoluţii, Andrian Candu a spus că actul în care este vizat personal ar fi opera unei firme de lobby angajată de Andrei Năstase.În replică, liderul Platformei Demnitate şi Adevăr a declarat că este relevant faptul că guvernanţii de la Chişinău, în special preşedintele legislativului Andrian Candu se ţin de justificări şi dezminţiri.„Dacă ar fi curaţi, dacă nu ar avea nicio implicare în aceste activităţi, de ce ar trebui să se ocupe cu dezminţirea, de ce ar trebui să se justifice? Ca să fie clar, nu am angajat pe nimeni să facă lobby pentru un lucru elementar. Şi anume pentru a apropia aducerea miliardelor furate de către această guvernare, în care se înscrie cu prisosinţă şi Andrian Candu, care a participat la o serie de acte ilegale, în atacurile raider, care au prefaţat sau care au pus bazele acestui furt de miliarde”, a declarat Andrei Năstase într-un interviu pentru Europa Liberă „Am fost în Statele Unite ale Americii, am fost la Congresul SUA, am fost la Senat, am avut discuţii cu mai multe think tank-uri de acolo sau componente ale societăţii civile americane. Şi, ca urmare a celor două vizite ale mele la Washington şi a întrevederilor cu doi dintre congresmeni – unul dintre ei a şi semnat această rezoluţie, iată că a apărut această rezoluţie. Dacă vreţi, mă interesează şi pe mine, dar şi pe cei de la Chişinău de ce există o atât de mare preocupare din partea autorităţilor să spună celor de acasă că iată, o asemenea rezoluţie este rezultatul unor activităţi de lobby, să ducă în derizoriu tot ce se întâmplă în străinătate, să spună de fiecare dată că în Statele Unite ale Americii nu există o investigaţie. Aceasta ne interesează”, a mai spus liderul PPDA.Totodată, Andrei Năstase a dat asigurări că la Washington se desfăşoară acum o anchetă cu privire la furtul miliardului şi spălarea celor 20 de miliarde de dolari, deconspirate de dânsul încă în 2013.„Preocuparea lui Andrian Candu şi a lui Plahotniuc să ne tot spună în spaţiul public că nu există o anchetă chiar îi discreditează şi îi deconspiră. Să ştiţi că eu sunt obişnuit cu criticile, eu am imunitate la critica nejustificată. Până la urmă, dacă aţi văzut, de fiecare dată, când ba duceau totul în derizoriu cu McDonalds şi cu alte chestiuni din acestea şi Plahotniuc, dar şi Candu, chiar a doua zi apărea o rezoluţie (adversarii lui Andrei Năstase au spus că acesta a dat mărturiile la McDonalds despre furtul miliardului n.r.). Eu sper că în curând vor apărea acte judecătoreşti sau de anchetă, care le vor spulbera tot felul inepţii pe care le emit în spaţiul public şi Plahotniuc, şi Filip, şi Candu, şi, mai recent, şi candidatul lor la preşedinţie, Marian Lupu. Vă spun cu toată certitudinea: există o anchetă. Această anchetă este dusă de cel puţin două instituţii. Eu am dat declaraţii faţă de agenţi federali ai două instituţii federale americane”, a precizat Andrei Năstase.Liderul PPDA a mai spus că nu a făcut nimic în Statele Unite pentru a-şi promova imaginea. „În SUA nu am făcut decât să apropii găsirea miliardului, anchetarea celor care se fac vinovaţi de furtul lui şi recuperarea lui, aducerea lui acasă. Iar pentru aceasta nu ai nevoie de firme de lobby. Pentru aceasta este nevoie, pur şi simplu, să prezinţi instituţiilor americane informaţiile pe care le ai. Iar eu am suficiente informaţii pe care am vrut să le pun la dispoziţia comisiei de anchetă a Parlamentului Republicii Moldova, am vrut să le pun la dispoziţia procurorului general, dar iată că nu au fost interesante. Pentru cei din străinătate sunt interesante. Şi unul dintre documentele care interesează instituţiile americane este procura eliberată de OTIV Prime pe numele lui Andrian Candu pe baza căreia Andrian Candu a vândut tot ce a furat Plahotniuc în atacurile raider, le-a vândut lui Platon”, a punctat Andrei Năstase.