PD cere sancţionarea liderului PPDA; Andrei Năstase: „Nu am încălcat niciodată legislaţia; Plahotniuc simte că i se apropie sfârşitul şi recurge la metode staliniste”

04.10.2016 16:23

Partidul Democrat solicită Comisiei Electorale Centrale sancţionarea candidatului la prezidenţiale din partea Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr. Motivul: o fotografie apărută în presă în care Andrei Năstase apare alături de fostul preşedinte al Poloniei, Lech Walesa. La rândul său, liderul PPDA dezminte informaţiile şi spune că e o onoare pentru el faptul că un laureat al Premiului Nobel pentru Pace a postat pe Facebook o fotografie cu el, iar legea sancţionează astfel de abateri doar dacă sunt comise nemijlocit de concurent.



În contestaţia expediată Comisiei Electorale Centrale, reprezentanţii PD îl acuză pe preşedintele PPDA că ar fi folosit în campania electorală imaginea unui politician străin şi cere CEC-ului să îl sancţioneze. Andrei Năstase nu a postat însă nicio fotografie cu primul preşedinte al Poloniei postcomuniste şi nu a acordat niciun interviu pe marginea acestui subiect. Politicianul a reacţionat printr-o postare pe Facebook în care scrie că angajaţii lui Plahotniuc se preocupă mai mult de el decât de propriul candidat la prezidenţiale pe motiv că Marian Lupu nu ar avea şanse de câştig.



„Constat că angajaţii lui Plahotniuc, numiţi deputaţi, membri de partid, reprezentanţi la CEC etc., se preocupă mult mai mult de candidatul Andrei Năstase decât de „Lupul” lor. Ei ştiind că acesta nu are nicio şansă, chiar şi cu voturile asigurate de răposaţii din cimitire, resurse administrative, fraudă şi mită electorală, se concentrează pe lupta împotriva candidatului care reprezintă cel mai mare pericol pentru regimul criminal instaurat de Plahotniuc. Desigur, cel mai mare vis al lor ar fi ca eu să fiu exclus din cursa electorală, iar mai apoi, din multitudinea de candidaţi pe care îi controlează, să câştige cine dă...Plahotniuc”, a reacţionat liderul PPDA.



„Am avut onoarea de a mă întâlni cu una dintre cele mai mari personalităţi politice din Europa de Est. Un luptător pentru democraţie, libertate şi echitate socială, care a pus baza renaşterii demnităţii naţionale în spaţiul ex-socialist. Faptul că Lech Walesa a considerat de cuviinţă să posteze pe pagina sa de Facebook o poză cu mine este o mare onoare pentru mine. În lumea civilizată astfel de acţiuni sunt absolut normale, iar eu nu am cum să recomand unei asemenea personalităţi cum să acţioneze. Ar fi o onoare pentru mine să fiu exclus în mod ilegal din cursa electorală de justiţia unui proxenet politic, pentru o poză plasată pe Facebook de către o asemenea personalitate, un adevărat luptător pentru democraţie, libertate şi echitate socială”, a mai comentat Andrei Năstase.



Asta ar demonstra încă o dată cum arată „stabilitatea, reformele şi democraţia” din statul captiv Republica Moldova, crede liderul DA, care afirmă că nu a încălcat niciodată legislaţia.



„Metodele staliniste, care-i plac atât de mult lui Plahotniuc, sunt ultimul refugiu al oligarhului. Simte că sfârşitul e aproape şi în nebunia sa, intensificată recent de o Rezoluţie cu bătaie lungă din Congresul SUA, este gata să recurgă la orice gest pentru a se salva. Eu nu am încălcat niciodată legislaţia. Nu am făcut-o nici acum. Nici eu şi nici partidul din care fac parte. Iar acest lucru este bine cunoscut inclusiv pentru cei de la CEC. Aştept şi eu să văd cum vor reacţiona, dar într-un stat captiv nu m-ar mira nicio decizie a lor”, punctează Andrei Năstase.



Totul după ce ieri primul preşedinte al Poloniei postcomuniste, Lech Walesa, lider sindical polonez şi activist pentru drepturile omului, a postat pe Facebook o poză în care apare alături de Andrei Năstase. Or, fotografia nu a fost publicată de însuşi Andrei Năstase şi întâlnirea nu a fost promovată în niciun fel de PPDA.



Sesizarea PD urmează să fie examinată de CEC.