Kalman Mizsei: Alegerile din RM trebuie privite prin prisma întrebării „Cum recăpătăm puterea concentrată în mâinile lui Plahotniuc?”

„Republica Moldova se află într-o situaţie neobişnuită, pentru că întreaga putere este în mâna unei singure persoane. Prin urmare, alegerile sunt o provocare pentru întreaga societate, întrucât cetăţenii moldoveni trebuie să reformeze statul în care politica, economia şi societatea sunt dirijate de un singur actor politic. Trebuie să privim aceste alegeri prin prisma întrebării: cum recăpătăm puterea concentrată în mâinile unui singur om, în mâinile domnului Plahotniuc?”. Este opinia fostului reprezentant al Uniunii Europe la Chişinău, Kalman Mizsei.Finalitatea prezidenţialelor va avea ca scop să arate dacă noul preşedinte va fi unul independent de Vladimir Plahotniuc, cât şi de puterile din exterior, cum ar fi Rusia, care are un interes neo-imperialist în regiune, mai crede fostul ambasador.„Procesul de votare trebuie să fie democratic. Din păcate, în ultimii ani alegerile în Republica Moldova au scos la iveală manipularea legii, partide clone, excluderea unor concurenţi în ultimul moment. Toate acestea au scăzut nivelul de democraţie a ţării”, a menţionat Mizsei, într-un interviu pentru Europa Liberă Potrivit fostului reprezentant al UE în RM, marea tragedie a Republicii Moldova este că în ultimii ani cele mai mari ilegalităţi au fost comise sub paravanul integrării europene.„Politicienii corupţi şi iresponsabili din Republica Moldova au discreditat parcursul european al ţării. Sunt ferm convins că, în pofida acestor nerereguli, şansa Moldovei de a prospera este doar aderarea la UE. Preşedintele, în viziunea mea, poate fi un avocat puternic al societăţii pentru a milita pentru o guvernare transparentă şi eficientă. Aceasta este prioritatea numărul unu. Urmează lupta împotriva corupţiei, justiţia independentă, rezolvarea problemei în domeniul financiar, în special cea de la Banca de Economii. Sper că noul preşedinte va fi şi avocatul unor procese judecătoreşti transparente, pentru că orice om are dreptul la o justiţie independentă şi obiectivă, nu la un proces secret, practică înrădăcinată încă de pe timpul lui Stalin, de care Republica Moldova trebuie să scape”, a mai spus Kalman Mizsei.