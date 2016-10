În ziua alegerilor prezidenţiale vor fi deschise 30 de secţii de votare pentru cetăţenii domiciliaţi în stânga Nistrului

Cetăţenii Republicii Moldova, domiciliaţi în unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, în municipiul Bender şi în unele localităţi ale raionului Căuşeni, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităţilor constituţionale ale Republicii Moldova, vor putea vota la alegerile prezidenţiale în 30 secţii de votare. Acestea sunt:



· secţia de votare nr. 1/5 amplasată în incinta Gimnaziului „Galata” (adresa: mun. Chişinău, bd. Dacia, nr. 75);

· secţia de votare nr. 1/109 amplasată în incinta Liceului Teoretic „Spiru Haret” (adresa: mun. Chişinău, str. M. Cebotari, nr. 53);

· secţia de votare nr. 1/121 amplasată în incinta Direcţiei Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 48);

· secţia de votare nr. 1/193 amplasată în incinta SA „Transenergoreparaţie” (adresa: mun. Chişinău, str. Transnistria, nr. 4);

· secţia de votare nr. 1/225 amplasată în incinta Liceului Teoretic „Ştefan cel Mare” (adresa: mun. Chişinău, str. Florilor, nr. 4);

· secţia de votare nr. 2/6 amplasată în incinta Liceului Teoretic „N. Gogol” (adresa: mun. Bălţi, str. Acad. N. Filipp, nr. 2);

· secţia de votare nr. 4/24 amplasată în incinta Gimnaziului din satul Gura Bâcului, raionul Anenii Noi;

· secţiile de votare nr. 4/41 şi 4/42 amplasate în incinta Liceului Teoretic din satul Varniţa, raionul Anenii Noi (adresa: s. Varniţa, str. I. Creangă, nr. 20a);

· secţia de votare nr. 7/9 amplasată în incinta SA „Prut” din oraşul Cahul, raionul Cahul (adresa: or. Cahul, str. G. Coşbuc, nr.1);

· secţia de votare nr. 9/8 amplasată în incinta Şcolii Profesionale din oraşul Călăraşi, raionul Călăraşi (adresa: or. Călăraşi, str. Ştefan cel Mare, nr. 42);

· secţia de votare nr. 10/22 amplasată în incinta Gimnaziului „V. Alecsandri” din satul Copanca, raionul Căuşeni;

· secţia de votare nr. 10/26 amplasată în incinta Liceului Teoretic „M. Sadoveanu” din satul Fârlădeni, raionul Căuşeni;

· secţia de votare nr. 10/32 amplasată în incinta Casei de Cultură din satul Hagimus, raionul Căuşeni;

· secţia de votare nr. 12/3 amplasată în incinta Centrului de Cultură şi Tineret „Grigore Sîrbu” din oraşul Criuleni, raionul Criuleni (adresa: or. Criuleni, str. 31 August, nr. 100);

· secţia de votare nr. 15/1 amplasată în incinta Primăriei din satul Cocieri, raionul Dubăsari;

· secţia de votare nr. 15/2 amplasată în incinta Liceului Teoretic „Vlad Ioviţă” din satul Cocieri, raionul Dubăsari;

· secţia de votare nr. 15/4 amplasată în incinta Liceului Teoretic „I. Creangă” din satul Coşniţa, raionul Dubăsari;

· secţia de votare nr. 15/5 amplasată în incinta Căminului Cultural din satul Coşniţa, raionul Dubăsari;

· secţia de votare nr. 15/6 amplasată în incinta Liceului teoretic din satul Doroţcaia, raionul Dubăsari;

· secţia de votare nr. 15/10 amplasată în incinta Căminului Cultural din satul Molovata Nouă, raionul Dubăsari;

· secţia de votare nr. 15/12 amplasată în incinta Gimnaziului din satul Pârâta, raionul Dubăsari;

· secţia de votare nr. 15/13 amplasată în incinta Căminului Cultural din satul Pohrebea, raionul Dubăsari;

· secţia de votare nr. 15/14 amplasată în incinta Căminului Cultural din satul Ustia, raionul Dubăsari;

· secţia de votare nr. 18/58 amplasată în incinta Casei de Cultură din satul Sănătăuca, raionul Floreşti;

· secţia de votare nr. 25/10 amplasată în incinta Colegiului Pedagogic „V. Lupu” din oraşul Orhei, raionul Orhei (adresa: str. Vasile Mahu, nr.162);

· secţia de votare nr. 26/42 amplasată în incinta Palatului Raional de Cultură din oraşul Rezina, raionul Rezina (adresa: str.27 August, nr. 1/A);

· secţia de votare nr. 29/3 amplasată în incinta Colegiului de artă populară din oraşul Soroca, raionul Soroca (adresa: str. Ştefan cel Mare, nr. 39);

· secţia de votare nr. 32/24 amplasată în incinta Casei de Cultură din satul Răscăieţi, raionul Ştefan Vodă;

· secţia de votare nr. 35/6 amplasată în incinta Liceului Teoretic „V. Alecsandri” din oraşul Ungheni, raionul Ungheni (adresa: str. Naţională, nr. 13).



Alegătorii din localităţile vizate se înscriu în lista suplimentară a unei secţii de votare dintre cele 30 menţionate mai sus, la prezentarea actului de identitate ce atestă domiciliul sau reşedinţa în localitatea corespunzătoare.