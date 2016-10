Epoch Times România: Ce ne spune ultimul interviu al lui Plahotniuc

A devenit deja ceva obişnuit ca oligarhul-şef din Republica Moldova să iasă din când în când la rampă cu un interviu în care strecoară aluzii menite să distragă atenţia de la probleme şi realităţi şi să-şi atace adversarii, fără să-i înfrunte faţă-n faţă, scrie The Epoch Times Ultima producţie prezentată pe Tribuna.md încearcă să dea imaginea unui Plahotniuc reformator al justiţiei, al instituţiilor, care luptă cu corupţia din ţară, un lider puternic şi responsabil, preocupat doar de problemele cetăţenilor. Acesta este pregătit să meargă până la capăt şi îşi arogă meritele pentru arestarea lui Platon şi declanşarea urmăririi împotriva unor judecători. A început lupta anti-corupţie cu propriul sistem. Este de-a dreptul grotesc să-l auzi tocmai pe el vorbind despre investigarea fraudelor bancare care au dus la furtul miliardului şi despre consolidarea sau însănătoşirea sistemului bancar, care în prezent este la pământ, cu marile bănci lichidate şi celelalte aflate sub supravegherea BNM.Plahotniuc este modest – nu-şi mai doreşte să fie premier, să ocupe vreo funcţie, ci să contribuie şi să sprijine ”succesurile” guvernului Filip. ”Ceea ce pot face eu, este, ca împreună cu colegii de coaliţie, să sprijinim Guvernul şi celelalte instituţii responsabile să aprobe legile pentru întărirea sistemului bancar şi măsurile pentru curăţarea lui, aşa încât dacă mâine apar alţi platoni să nu mai poată face porcăriile pe care le-au făcut. Vă asigur că vom rezolva această problemă în perioada imediat următoare”, afirmă el în interviu. Problema este că reforma anticorupţie care avansează cu o rapiditate năucitoare se va termina cu Filat şi Platon şi cu toţi cei care îndrăznesc să-l acuze pe el.Omul cel mai detestat din Republica Moldova care preferă să conducă din umbră şi care se teme de popor continuă să-i sfideze pe moldoveni. Spune că ce a învăţat din ”experienţa ultimilor şase ani este că a venit vremea ca partidele să arate şi să se comporte aşa cum vor alegătorii, nu cum vor politicienii. Partidele clasice din toate democraţiile reale trebuie să înţeleagă şi să se reformeze în acest sens, pentru că altfel lăsăm loc extremiştilor, nepricepuţilor în a conduce şi oportuniştilor, să facă teste pe cetăţeni pentru experimentele lor anarhice”.El laudă realizările guvernului Filip, care tocmai a decis ca banii furaţi de la popor trebuie puşi pe spinarea acestuia, nu pe umerii autorilor jafului. Interesant este că şi fostul premier Iurie Leancă, actualmente candidat la prezidenţiale, consideră că, transformarea miliardelor de lei dispărute din sistemul bancar în datorie publică este unica soluţie pentru Moldova la momentul actual. Totodată, acesta nu vede de ce decizia guvernului Filip ar cauza nemulţumiri din partea cetăţenilor. Astfel, liderul PPEM confirmă că este unul dintre candidaţii controlaţi ai actualei puteri şi că planul este ca el să intre în turul doi, iar acolo eventual să câştige în faţa lui Igor Dodon, cu agitarea obişnuită a pericolului venirii pro-ruşilor la putere, dacă nu este votat un ”pro-european”.Mai interesant este că Plahotniuc nu pomeneşte niciun cuvânt despre liderul socialiştilor, Igor Dodon, în interviul acordat Tribuna.md, în ciuda faptului că acesta este promotorul unor idei care ar trebui să-i îngrijoreze pe aşa-zişii pro-europeni precum părăsirea drumului european şi aderarea la Uniunea Eurasiatică sau federalizarea R.Moldova. Faptul că nu este îngrijorat deloc de poziţia 1 pe care liderul PSRM o ocupă în sondaje şi nu-l atacă pe cel care teoretic este adversarul puterii şi al candidatului acesteia Marian Lupu la prezidenţiale confirmă că şi Dodon este controlat de Plahotniuc, un candidat comod, ba chiar acela pe care mizează cel mai mult. Planul nu trebuie însă devoalat, astfel încât Plahotniuc reia, în ciuda tuturor evidenţelor din sondaje, păcăleala cu Marian Lupu, care ar putea intra în turul 2 cu un scor bun şi chiar să câştige. Poveşti de adormit copiii, mai ales că tot el mai spune că ”nu putem afirma că pentru PDM este vital să deţină funcţia de Preşedinte al ţării”.Pe de altă parte, prim-vicepreşedintele PDM nu uită să atace Platforma DA şi pe liderul acesteia Andrei Năstase, pe care-l acuză din nou că a confiscat protestele pentru a-şi face partid. Ironizează deplasările acestuia în SUA şi Europa, pretinzând că liderul PPDA nu ar fi fost primit de nimeni şi i s-ar fi închis uşile în nas. În realitate, deşi pretinde că este ultima şansă pentru adversarii săi care sunt pe cale să piardă totul, este clar că se teme de perspectiva ca Maia Sandu sau Andrei Năstase să câştige totuşi preşedinţia, iar acesta să fie începutul sfârşitului pentru regimul său.Oricât ar încerca să ridiculizeze acţiunile opoziţiei anti-oligarhice, oligarhul Vladimir Plahotniuc, finul său Andrian Candu, precum şi un şir de funcţionari de rang înalt din Republica Moldova riscă să ajungă pe o listă internaţională de sancţiuni, la solicitarea a doi congresmeni americani, fiind bănuiţi de implicare în jaful din sistemul bancar şi spălările de bani din Republica Moldova. În document este propusă o listă a demnitarilor şi funcţionarilor din Moldova în privinţa cărora urmează să fie aplicate sancţiuni internaţionale cu blocarea fondurilor şi îngheţarea activelor, precum şi cu interdicţia de a călători în Statele Unite, dacă ancheta care se desfăşoară în prezent în SUA va dovedi că aceştia au fost implicaţi în fraudele bancare şi spălările de bani. Adică un fel de listă Magnitsky pentru jaful secolului din R.Moldova.Chiar dacă rezoluţia nu are putere de lege, bulgărele a început să se pună în mişcare odată ce compania Frontier Solutions a expediat pe adresa Procuraturii Generale de la Chişinău o scrisoare în care anunţa iniţierea unei investigaţii în SUA privind furtul miliardului din sistemul bancar din Republica Moldova. Ariel Cohen, cercetător la Atlantic Council din SUA, instituţia care l-a primit şi pe Plahotniuc, a confirmat existenţa anchetei privind fraudele bancare din R.Moldova.Un alt lucru care atrage atenţia în interviul lui Plahotniuc este răspunsul la întrebarea ce părere are despre Maia Sandu şi cum va colabora guvernarea PDM cu aceasta. Dacă în alte interviuri de acest tip susţinea că nu ştie nimic despre proiectul PAS şi nu poate comenta, dar sugera că PAS şi PPDA au şanse mai mari dacă merg separat la alegerile prezidenţiale, acum strategia de divide et impera este făţişă. ”Nu cred că e cazul să analizăm prea mult cum ar putea colabora cu guvernarea (Maia Sandu n.r), fiindcă mă gândesc că o să aibă grijă Ţopii să o scoată din alegeri sau să o aducă la un scor cât mai mic”, afirmă Plahotniuc, încercând să dezbine forţele anti-oligarhice şi să împiedice prezentarea unui candidat unic de către acestea.Deşi în interviu Plahotniuc afişează o mare siguranţă de sine, există semnale că de fapt Stăpânul R.Moldova se teme de demantelarea sistemului său de putere. De exemplu, unii oameni din România încep să dea semne de nervozitate şi să-i atace pe analiştii care-l critică. Cunoscutul analist Iulian Chifu îl omagia pe Plahotniuc într-un interviu acordat portalului deschide.md după vizita făcută de acesta în SUA în luna mai anul acesta, afirmând că ”Atlantic Council este o instituţie prestigioasă americană, cu impact major la nivelul deciziei bipartizane americane. Evenimentul la care a fost invitat Vladimir Plahotniuc de către ACUS e cel mai important eveniment anual al ONG-ului respectiv. De fapt, e doar un motiv pentru vizita sa peste ocean, ale cărei elemente de forţă au fost întâlnirile oficiale la Departamentul de Stat şi la FMI. De asemenea, nu exclud faptul că Vladimir Plahotniuc a avut şi alte întâlniri, nepublice şi netrecute în agenda anunţată, care ar putea avea relevanţă mult mai mare şi greutate deopotrivă. Aici aş putea cita o eventuală vizita la NSC-National Security Council, care nu neapărat apare în agendă şi care înseamnă interfaţa cu Casa Alba la nivelul zonei de reflecţie, evaluare şi pregătire a deciziilor, dar şi cine sau dejunuri de lucru nepublice, cu diverse personalităţi importante din zona de lobby şi cea de decizie a SUA (Secretar de Stat, Secretar al comerţului, Subsecretar de stat pentru politici Energetice, etc)”.Fostul consilier prezidenţial, care lăuda eventuale vizite (de unde ştia despre ele dacă nu erau trecute în agenda anunţată?), într-un interviu elogios, încercând să-l legitimeze pe Plahotniuc, l-a atacat recent pe specialistul în spaţiul ex-sovietic Armand Goşu. Acesta dăduse un interviu pentru Europa Liberă, intitulat „În R.Moldova sunt mulţi cei care cred că Bucureştiul îl susţine pe Plahotniuc”. Domnul Chifu postează linkul pe contul său de Facebook cu următorul comentariu: „Dacă nu ar fi atâtea cozi de topor din România care să le spună că-i aşa...şi care fac campanie celor ce defilează cu aceste idei...în loc să se uite ce şi cum se întâmplă, se bat cu morile de vânt în speranţa ruperii pe linia pro-şi anti-Plahotniuc, nu pro şi anti-Rusia. Oare de ce? Şi câţi dintre strategii unor asemenea candidaţi au absolvit MGIMO, facultatea de spioni externi a ruşilor????”.Nu atacul la persoană interesează aici, ci reluarea falsului clivaj pro-ruşi/pro-europeni, sau pro-şi anti-Rusia şi ocultarea adevăratul clivaj care marchează actuala luptă din Republica Moldova, cel între forţele politice oligarhice şi cele anti-oligarhice. Am mai scris de ce Rusia nu are nevoie să intervină direct în Republica Moldova. Jaful şi corupţia din timpul guvernării aşa zise pro-europene fac jocul Kremlinului atât de bine, încât acesta nu trebuie să mai facă nimic pentru că timpul trece în favoarea Rusiei.Pe de altă parte, sperietoarea cu Plahotniuc, răul cel mai mic, care trebuie susţinut pentru stabilitate şi ca să nu vină pro-ruşii la putere, nu mai poate păcăli pe nimeni. Moldovenii încep să înţeleagă că Dodon nu este doar omul ruşilor, ci şi al lui Plahotniuc, astfel încât aşa-zisa alegere între Plahotniuc şi Putin este un fals total.Revenind la susţinerea autorităţilor române pentru puterea actuală din R.Moldova, Armand Goşu nu este singurul analist care afirma că Bucureştiul îl girează şi susţine pe Plahotniuc prin actuala politică. „România a deblocat cei 60 de milioane de euro exact înainte de campania electorală. Asta arată că susţine oficial candidatura lui Marian Lupu, omul lui Plahotniuc, la alegerile prezidenţiale”, a susţinut expertul Fundaţiei Universitare a Mării Negre Petrişor Peiu în cadrul unei dezbateri. Acesta a criticat guvernul român pentru că a alocat împrumutul de 150 de milioane de euro într-un moment în care Republica Moldova era nefinanţabilă, pentru că nu avea nici acord cu FMI şi nicio perspectivă de a vinde acţiuni pe piaţă.Pentru ca tabloul să fie complet nu trebuie să uităm nici faptul că liderul PSD, Liviu Dragnea, al cărui partid este într-o strânsă prietenie cu Partidul Democrat din R.Moldova, făcea presiuni asupra guvernului Cioloş să deblocheze împrumutul în valoare de 150 de milioane de euro pentru R.Moldova, lăudând guvernul Filip ca fiind „responsabil şi reformator”.