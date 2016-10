Veaceslav Platon, scrisoare deschisă ambasadorilor: „Vreau să ştiţi cum ajung banii contribuabililor în buzunarul principalului mafiot şi dictator al Moldovei, Vladimir Plahotniuc”

Omul de afaceri Veaceslav Platon a adresat o nouă scrisoare ambasadorilor SUA şi UE acreditaţi la Chişinău, în care descrie cum sunt furaţi banii contribuabililor americani şi europeni după ce ajung în Republica Moldova.



Platon deconspiră cum, prin intermediul unor scheme, banii ajung în buzunarele „cusute” ale lui Plahotniuc.



„Aşa societăţi ca Moldtelecom, Moldovagaz, Energocom, Moldelectrica, etc., sunt doar considerate a fi instituţii de stat. În realitate, acestea activează ca societăţi private pentru care „muncesc” managerii lui Plahotniuc, care îşi asumă toate profiturile şi în acest mod, conştient diminuând profitul impozabil. Şi în afară de aceasta sunt jefuite şi instituţiile de stat. Şi anume pentru compensarea scăderii veniturilor fiscale se folosesc banii contribuabililor SUA, Germaniei, Franţei, Olandei”, se arată în scrisoarea deschisă a omului de afaceri.



Reprezentantului poporului american în Republica Moldova, E.S., Domnului James Pettit,

Reprezentantului Uniunii Europene în Republica Moldova, Domnului Pirkka Tapiola

Reprezentanţilor popoarelor Europei în Republica Moldova



Stimaţi Domni Ambasadori!



În prezent, prin eforturi lipsite de scrupule din partea acoliţilor dictaturii eu sunt privat de libertate, lipsit de posibilitatea de a vorbi. Scopul acestei scrisori deschise, stimaţi Ambasadori ai Ţărilor Europene, este de a Vă face cunoscut adevărul despre cum în Moldova sunt furaţi banii contribuabililor voştri. Eu vreau să ştiţi cum banii fermierului John din Alabama şi a muncitorilor Hans şi Marta din Bavaria ajung încet în buzunarul principalului mafiot – dictator al Moldovei, Vladimir Plahotniuc.



Voi, cu siguranţă v-aţi întâlnit nu o singură dată cu această persoană fermecătoare şi „convingătoare”, cu zâmbetul larg cu interpretare actoricească. Şi cu certitudine v-a convins că a încheiat demult trecutul său infracţional şi în prezent, „cosându-şi” buzunarele, activează doar în interesele ţării. Cu acelaşi succes şi lupul din poveste ar putea să povestească celor şapte iezi că a devenit vegetarian şi acum mănâncă doar fân şi trifoi. Înţeleg stimaţi Ambasadori că nu sunteţi atât de naivi pentru a crede aceste baliverne. Dar voi aveţi nevoie de dovezi! Dar acum, aşa cum este obişnuit să se vorbească în Moldova: nu eşti prins, nu eşti Shor.



Anume din aceste motive vreau să vă descriu modalitatea de sustragere a banilor care au fost strânşi de guvernele voastre datorită cetăţenilor şi trimişi pentru susţinerea economiei Moldovei. Nu, voi nu veţi găsi transferuri directe din conturile trezoreriei pe off-shorurile lui Plahotniuc. Modalitatea principală de furt a banilor contribuabililor ţărilor voastre se rezumă la schema încrucişată de finanţare a bugetului şi bugetul fondurilor. Deci, iniţial se creează un deficit la buget prin diminuarea artificială a impozitelor şi veniturilor vamale sau restituirilor fictive de TVA, care ulterior se compensează cu banii cetăţenilor americani şi europeni.



Unul dintre cele mai clare exemple care reflectă o asemenea finanţare este cumpărarea de către Procuratura Generală a opt automobile BMW clasa „lux”. Mijloacele băneşti din bugetul de stat destinate pentru achitarea salariilor colaboratorilor şi acoperirea altor cheltuieli importante au fost redirecţionate pentru cumpărarea automobilelor. Iar banii care sunt primiţi de la guvernele străine sunt destinaţi pentru achitarea salariilor. Şi totul se face foarte frumos. Adică formal ei fură tot de la sine!



Diminuarea impozitelor şi veniturilor vamale – este aşa numitul jaf de la intrare, când în mod artificial se reduc veniturile de la serviciul vamal prin deschiderea frontierei pentru enorme cantităţi de contrabandă, se micşorează veniturile de la serviciul fiscal prin formarea unor calcule fictive a TVA-ului pentru agenţi economici. Mai există şi schema de jefuire deja nemijlocit din buget: prin restituirea TVA-ului fictiv, efectuarea achiziţiilor de stat care se fac din start la suprapreţuri, diverse proiecte de investiţii, susţinerea instituţiilor de stat şi bugetul fondurilor.



De asemenea, cea mai semnificativă şi de proporţii – subestimarea încasărilor fiscale prin intermediul întreprinderilor de stat controlate, care reprezintă partea cea mai considerabilă a economiei Moldovei. Aşa societăţi ca Moldtelecom, Moldovagaz, Energocom, Moldelectrica, etc., sunt doar considerate a fi instituţii de stat. În realitate, acestea activează ca societăţi private pentru care „muncesc” managerii lui Plahotniuc, care îşi asumă toate profiturile şi în acest mod, conştient diminuând profitul impozabil. Şi în afară de aceasta sunt jefuite şi instituţiile de stat. Şi anume pentru compensarea scăderii veniturilor fiscale se folosesc banii contribuabililor SUA, Germaniei, Franţei, Olandei.



Stimaţi Ambasadori, cât de mult nu ar încerca să vă convingă Plahotniuc, S.A. Registru, de exemplu, cumpără modelele de paşapoarte pentru cetăţenii RM la un suprapreţ dublu tot de la el, de la Plahotniuc, printr-o companie off-shore. Iar Moldtelecom a încheiat un contract cu o companie elveţiană pentru traficul la apeluri de intrare la un suprapreţ de trei ori mai mare decât valoarea sa reală. În prezent această companie elveţiană transferă lunar diferenţa pe conturile companiei lui Plahotniuc. Este, apropo, o schemă foarte răspândită în Africa!



Sau, să luăm ca exemplu, legendara întreprindere „Metal Feros”. Având un monopol la exportul resturilor şi deşeurilor de metale, această societate obţine profituri enorme la diferenţa dintre preţul de pe piaţa internă la metale şi preţul de pe piaţa externă. Cu toate acestea, tot venitul de la „Metal Feros”, comparat cu susţinerea anuală la buget din partea Băncii Mondiale, ajunge în off-shorurile lui Plahotniuc. Deci, încetând jaful doar la „Metal Feros”, acest venit ar fi suficient pentru ca Moldova să nu fie nevoită să cerşească credite la Banca Mondială. Aş dori să Vă atrag atenţia, stimaţi Ambasadori, încă la un aspect destul de interesant: instituţiile de stat în RM aproape că nu achită dividende statului. Ştiţi de ce? Pentru că Plahotniuc consideră că banii instituţiilor de stat a Moldovei sunt ai săi. Şi aici vorbim de milioane de dolari şi euro anual.



Tot acest sistem, atât de bine gândit este foarte clar reglat în dependenţă de tranşe, ajutoare şi credite. De exemplu, 60 de milioane de la Guvernul României – minunat! În consecinţă, cu 60 de milioane de euro se vor diminua veniturile la bugetul de stat din partea serviciilor vamale şi fiscale. Sau o parte se va compensa cu restituiri fictive de TVA. Aşa funcţionează totul!



Şi cu cât mai mult George din America şi Helmut din Germania vor susţine bugetul Moldovei lucrând pe câmpurile lor şi la fabrici, cu atât mai mult Plahotniuc va putea să-şi însuşească mijloace băneşti de la buget. Aceşti oameni muncitori, drăguţi dar naivi nici nu-şi imaginează ce ajutor nepreţuit îi acordă lui Plahotniuc în unica şi „sfânta” lui misiune: îmbogăţirea prin orice mijloace şi cu orice preţ.



Dar aceasta încă nu este totul! Chiar dacă, stimaţi Ambasadori, banii contribuabililor ţărilor voastre au fost destinaţi pentru achitarea salariilor şi pensiilor cetăţenilor moldoveni, situaţia din păcate nu se schimbă. Acesta este doar începutul deturnării de fonduri. Totul se rezumă la aceia că toate instituţiile de stat şi cele private, la fel ca şi cetăţenii de rând, sunt nevoite să cumpere mărfuri şi servicii şi costurile acestora presupun deja adaosul lui Plahotniuc. Energia electrică, gazul, combustibilul, telefonia, pâinea, produsele lactate, alte servicii de stat, inclusiv medicale, transportul, construcţiile… de la toate acestea se achită tribut lui Plahotniuc. Rezultă că, chiar dacă mijloacele destinate pentru ajutorul Moldovei au şi ajuns la destinatar, acestea vor fi cheltuite pe mărfuri şi servicii la suprapreţ. Şi în acest mod, încet şi inevitabil, banii Guvernelor ţărilor Dvs., Stimaţi domni Ambasadori, ajung în buzunarele „cusute” a lui Plahotniuc.



Dacă veţi fi interesaţi, este posibil să se calculeze fiecare schemă de jefuire, se pot afla cifrele exacte care au fost furate din fiecare dolar şi euro acordaţi. Şi anume din acest motiv, Guvernul Republicii Moldova este gata astăzi să îndeplinească orice salturi periculoase şi mortale doar pentru a obţine finanţări externe. Acestea reprezintă doar venituri de milioane pentru Plahotniuc! Iar pe cetăţenii moldoveni aş putea să-i consolez doar într-un mod: când vedeţi nenumăratele postere care îl reprezintă pe Lupu, în costum scump şi ochelari cu ramă din aur, ceas de mână de brand, nu vă indispuneţi. Nu doar noi am pus „mână de la mână” pentru ca e să le poarte, dar au făcut-o şi Michael din Illinois, şi Michel din Marsilia.



Cu respect, Veaceslav Platon.

Chişinău

Subsolul Penitenciarului Nr. 13