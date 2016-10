Pasha Parfeni: „Dodon nu reprezintă nici interesele vorbitorilor de limbă rusă, nici ale tinerilor; Legăturile sale cu oligarhul Plahotniuc sunt evidente”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 31.10.2016 17:00

Interpretul Pasha Parfeni consideră că Igor Dodon nu reprezintă nici interesele tinerilor, nici cele ale cetăţenilor de limbă rusă, iar legăturile sale cu oligarhul Plahotniuc sunt mai mult decât evidente.



„Aş vrea să mă adresez vorbitorilor de limbă rusă şi tineretului. Ca reprezentat al minorităţii naţionale, consider că oponentul Maiei Sandu, Igor Dodon nu reprezintă nici interesele nici tinerilor, nici cele ale vorbitori de limbă rusă”, a spus interpretul în cadrul unei conferinţe de presă.



Pasha Parfeni a precizat că Dodon este la guvernare încă din 2005 şi că de atunci a avut la dispoziţie destul timp pentru a schimba lucrurile în ţară.



„El nu este primul an la guvernare, încă din 2005 a fost ministrul Economiei şi nu a avut mari succese. Consider că ceea ce a avut de schimbat, el a schimbat, iar interesele şi legăturile sale cu răul cel mai mare – Vladimir Plahotniuc, sunt evidente”, a declarat Parfeni.



„Pentru a trăi mai bine, trebuie să o votăm pe Maia Sandu”, a conchis Pasha Parfeni.



Amintim că de Ziua Independenţei interpretul a evoluat pe scena din Piaţa Marii Adunări Naţionale purtând un tricou cu inscripţia „NuPlaha”. Gestul său a fost apreciat de utilizatorii reţelelor sociale, care l-au lăudat pe Parfeni pentru curaj şi ingeniozitate, mai ales că venea într-o zi în care, în timpul paradei grandioase din PMAN cetăţenii nu au putut avea acces, în centrul capitalei putând intra doar oficialităţile.