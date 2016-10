Euronews, despre alegerile prezidenţiale din Republica Moldova

În Republica Moldova va avea loc al doilea tur al alegerilor prezidenţiale. Igor Dodon, un candidat prorus, nu a acumulat necesarul de 51 la sută din voturi pentru a câştiga din primul tur, comentează Euronews Dodon a promis să facă presiuni pentru legături mai strânse cu Moscova, dacă va câştiga în cele din urmă.Rivalul său, candidatul proeuropean Maia Sandu, care a activat la Banca Mondială şi a fost ministru al Educaţiei, este împotriva acestui lucru pentru a nu ţara înapoi pe orbita Moscovei.Moldova este una dintre cele mai sărace ţări din Europa. Atât UE, cât şi Rusia caută să-şi consolideze influenţa asupra ţării, dar alegătorii sunt împărţiţi privind opţiunea care le-ar oferi un viitor mai bun.Acestea sunt primele alegeri prezidenţiale directe în ultimii 20 de ani. Începând cu 2000, preşedinţii Moldovei au fost aleşi de Parlament. Şeful statului numeşte judecătorii şi stabileşte politica externă, dar pentru alte decizii majore are nevoie de aprobarea parlamentului.Moldova a fost afectată de turbulenţe politice în 2014, în urma dispariţiei unui miliard de dolari din sistemul bancar. Au existat săptămâni de proteste în stradă, iar şase prim-miniştri au preluat mandatul într-un an”, scrie BBC. Protestele de stradă au izbucnit şi Fondul Monetar Internaţional şi Uniunea Europeană a îngheţat ajutorul acordat Moldovei.Fostul prim-ministru Vlad Filat, unul dintre cinci să deţină această funcţie în trei ani, a fost implicat, încătuşat în direct la TV în parlament şi ulterior închişi. Dar, mulţi moldoveni cred că alţi membri ai elitei pro-UE au fost complice în înşelătorie. Precizăm că şi alte publicaţii prestigioase internaţionale au mediatizat alegerile prezidenţiale din Republica Moldova . Despre scrutinul din ţara noastră au scris Reuters, BBC, Washington Post, Kyiv Post, The Associated Press, Voice of America, precum şi altele.