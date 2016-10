Ciubaşenco către Dodon, despre cârdăşia cu păpuşarul: „V-aţi înţeles cu Plahotniuc şi aţi decis să mergeţi împreună până la capăt, iar el v-a tras ţeapa cu primul tur”

Dumitru Ciubaşenco îl acuză pe Igor Dodon de cârdăşie cu oligarhul Vladimir Plahotniuc, fiind nemulţumit de faptul că mai mulţi socialişti îl învinovăţesc că l-ar fi împiedicat pe Dodon să câştige scrutinul din primul tur.



„Unii socialişti (Bătrâncea şi alţii) spun că l-am împiedicat pe Dodon să câştige alegerile din primul tur, cu toate că toţi înţeleg că Plahotniuc a falsificat alegerile în defavoarea mea şi în favoarea lui Dodon”, a scris Dumitru Ciubaşenco pe pagina sa de Facebook.



Ciubaşenco răspunde dur atacurilor mărturisind că, de fapt, în urma unei înţelegeri care a avut loc între Dodon şi Plahotniuc, cei doi au decis să colaboreze, însă oligarhul i-a tras ţeapa socialistului în primul tur.



„Dacă v-aţi înţeles cu Plahotniuc şi aţi decis să mergeţi împreună, până la capăt, iar el v-a tras ţeapa cu primul tur, eu ce treabă am cu asta? Şi dacă Dodon nu va deveni preşedinte – iar Departamentul de Stat (al SUA – n.red.) nu va admite aşa ceva – iarăşi, ce treabă am eu cu asta? Dodon e gata să spună că îl va scoate pe Usatîi din căutare internaţională, unde a fost dat de Plahotniuc? Dodon este gata să dizolve imediat Parlamentul şi să convoace alegerile anticipate? Dacă nu, atunci ce treabă am eu cu asta? Mergeţi înainte cu Plahotniuc al vostru şi nu mă bateţi pe mine la cap”, a declarat fostul candidat pentru funcţia de şef al statului.



Precizăm că după procesarea a 99,47% din procese verbale, Dumitru Ciubaşenco ocupă locul trei, obţinând 6.03%, echivalentul a 84,970 de voturi.