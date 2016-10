VIDEO

Analişti, despre alegerile prezidenţiale: „Dodon este candidatul dorit de Plahotniuc şi dacă cetăţenii nu conştientizează aceste argumente atunci degradarea va continua cu bocete mioritice”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 31.10.2016 19:46

Dacă oamenii nu vor ieşi la vot în turul doi al alegerilor prezidenţiale, atunci degradarea Republicii Moldova va continua. De această părere sunt mai mulţi analişti politici. Potrivit lor, candidatul unic, Maia Sandu, ar trebui să-şi consolideze electoratul proeuropean, pentru a-l devansa pe Igor Dodon, care ar fi candidatul dorit de oligarhul Vladimir Plahotniuc şi un pericol pentru securitatea naţională a Moldovei, ţinând cont de viziunile lui geopolitice. În aceste condiţii, spun experţii, moldovenii din ţară şi de peste hotare trebuie să se mobilizeze şi mai mult decât au făcut-o pe 30 octombrie.



„Dacă cetăţenii Moldovei nu iese la vot şi nu votează pentru doamna Maia Sandu, nu din cauza faptului că Maia Sandu este o mesie atunci noi la moment nu merităm nimic mai bun. Vom trăi în mizerie, cu tineretul plecat, cu bătrânii care vor boci, cu vameşii la frontieră şi cu bandiţii în Parlament. Domnul Dodon ca preşedinte este un pericol pentru securitatea naţională a Republicii Moldova ţinând cont de declaraţiile deşanţate în ceea ce priveşte Ucraina, retorica antiromânească. Dodon este candidatul dorit de Plahotniuc şi dacă cetăţenii nu conştientizează aceste argumente atunci degradarea va continua cu bocete mioritice”, a declarat Oazu Nantoi.



„Dacă rata de participare va fi în continuare joasă, atunci domnul Dodon are şanse să câştige aceste alegeri din turul doi. În consecinţă, alianţă care o promovează pe Maia Sandu ar trebui să îşi consolideze eforturile pentru a chema cetăţenii la votare, pentru a consolida electoratul pro-european. Este important ca cetăţenii noştri care se află peste hotare în mod mult mai activ decât am făcut-o duminica trecută”, a opinat analistul Arcadie Barbăroşie.



„În turul doi vor fi mai mulţi factori decisivi în primul rând prezenţa la vot. În turul doi poate fi considerat un vot împotrivă decât pro. Ne amintim de alegerile din 2011, când Dodon aluat cel mai mult, după care în turul doi a pierdut. Totul va depinde de ce modalităţi vor găsi fiecare candidat să îşi mobileze electoratul propriu. Dacă vorbim de Dodon, eu cred că l-a mobilizat până la maxim şi nu mai are unde creşte”, consideră Victor Ciobanu.



Analiştii au avut un cuvânt de spus şi despre brusca dispariţie din spaţiul public a preşedintelui PD, Marian Lupu, imediat după ce a anunţat că se retrage din cursă.



Prim-vicepreşedintele PD, Vladimir Plahotniuc, şi liderul formaţiuni, Marian Lupu, nu au fost de găsit pentru comentarii. Iar Igor Dodon a negat anterior că ar fi aliatul lui Plahotniuc.