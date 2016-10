Ana Guţu: „În turul doi vom vota cu toţii împotriva omului Moscovei”

Sursa: jurnal.md Foto: media-azi.md 31.10.2016 15:35

Candidatul Partidului Dreapta la prezidenţiale, Ana Guţu, a ţinut să îndemne cetăţenii cu drept de vot, ca la 13 noiembrie, să voteze împotriva omului Moscovei.



„Stimaţi cetăţeni, cei care m-au susţinut în acest scrutin, ţin să vă mulţumesc pentru votul Dumneavoastră - este cel mai scump vot, fiindcă este votul pentru Unire. Nu există nimic mai puternic decât votul pentru idee. Anume acest scrutin a marcat instituţionalizarea fără precedent a discursului politic unionist. Am făcut campanie corectă, fără atac la persoane, am promovat opţiunea unionistă cu rigoarea academică ce mă caracterizează. Am cheltuit mijloace modeste, spre deosebire de alţi concurenţi. Respect decizia alegătorilor de a vota util. În turul doi vom vota cu toţii împotriva răului cel mai mare - împotriva omului Moscovei”, a scris Ana Guţu pe pagina sa de Facebook.



Precizăm că, potrivit rezultatelor preliminare, liderul PSRM, Igor Dodon, a acumulat 48,22%, iar candidatul forţelor antioligarhice, Maia Sandu - 38,43% din voturi.