Alegerile din RM, reflectate pe larg în presa internaţională; Ce au scris Reuters, BBC, The New York Times, Voice of America şi alte publicaţii

Presa internaţională a mediatizat pe larg alegerile prezidenţiale din Republica Moldova. Prestigioase publicaţii precum Reuters, BBC, Washington Post, Kyiv Post, The Associated Press, Voice of America, precum şi altele, au scris despre scrutinul organizat în ţara noastră.„Moldova se îndreaptă spre al doilea tur de scrutin” tirajează Reuters . „Rezultatele preliminare au aratat că un candidat socialist pro-rus nu a reuşit să-şi atragă un sprijin suficient pentru a obţine victoria din primul tur. Igor Dodon, care vrea să deturneze cursul european al Moldovei, a obţinut 48,5 la sută din voturi, iar principalul său contracandidat pro-european, Maia Sandu, a acumulat 8,2 la sută”, notează Reuters.Postul britanic BBC comentează că alegerile prezidenţiale directe ar putea aduce mai multă influenţă şi autoritate funcţiei de preşedinte al Republicii Moldova.„Moldova a fost afectată de turbulenţe politice în 2014, în urma dispariţiei unui miliard de dolari din sistemul bancar. Au existat săptămâni de proteste în stradă, iar şase prim-miniştri a preluat mandatul într-un an”, scrie BBC.Cotidianul The New York Times relevă că Maia Sandu este opţiunea preferată pentru cei care doresc ca Republica Moldova să adere la UE. „Valentina Creţu, o femeie de afaceri de 41 de ani spune că a votat pentru Maia Sandu, deoarece a promis să lupte împotriva corupţiei şi să apropie ţara de UE. „Fără a UE, Moldova nu poate scăpa de sărăcie şi corupţie", a spus ea, potrivit cotidianului din SUA.De cealaltă parte, Igor Dodon a promis federalizarea Moldovei pentru a include regiunea de est separatistă Transnistria, care primeşte sprijin militar şi economic din Rusia, comentează„Republica Moldova organizează alegeri prezidenţiale directe pentru prima dată din 1990 ”, titrează Voice of America . Sursa scrie că Igor Dodon, care s-a plasat pe primul loc, a profitat de o nemulţumire masivă a populaţiei faţă guvernanţii pretinşi proeuropeni.„Moldova a intrat într-o criză politică în 2014, odată cu furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar. Au izbucnit proteste populare, iar Fondul Monetar Internaţional şi Uniunea Europeană au îngheţat ajutorul acordat Moldovei.Fostul prim-ministru Vlad Filat, unul dintre cei cinci prim-miniştri numiţi timp de trei ani, a fost încătuşat direct din Parlament şi ulterior condamnat la închisoare. Mulţi moldoveni cred că şi alţi politicieni care se declară pro-UE au fost complici în acest jaf”, comentează Voice of America.