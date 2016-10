Vrabia mălai visează; Dodon: „Astăzi ar putea fi primul şi ultimul tur”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 30.10.2016 11:27

Prezent la urnele de vot, liderul PSRM, Igor Dodon, a afirmat că a votat împotriva oligarhiei şi împotriva celor care au distrus ţara.



„Astăzi e o zi destul de importantă pentru RM, cred că va fi un nou început. Am votat împotriva celor care au fost la guvernare pe parcursul ultimilor şapte ani, împotriva oligarhiei, împotriva celor care au distrus sistemul bancar, au distrus ţara şi şi-au bătut joc de oameni. Am venit la urna de vot în speranţa unei vieţi mai bune şi sunt ferm convins că majoritatea cetăţenilor, de asemenea vin la urnele de vot cu speranţa că va fi mai bine. Eu am votat pentru o Moldovă prosperă, pentru o Moldovă în care copiii noştri să aibă un viitor frumos, pentru o Moldovă unde părinţii noştri, pensionarii să simtă că statul are nevoie de ei”, a declarat Igor Dodon.



Liderul PSRM, şi-a exprimat ferma convingere că astăzi ar putea fi primul şi ultimul tur.



Totodată, Dodon a îndemnat cetăţenii RM să iasă masiv la vot.



Întrebat cum vrea să fie următorul preşedinte, liderul socialiştilor a spus:



„Eu cred că următorul preşedinte va fi un preşedinte al tuturor cetăţenilor, indiferent de viziunile politice, indiferent de stânga sau dreapta. Eu cred că următorul preşedinte trebuie să fie un preşedinte al tuturor şi eu cred că aşa şi va fi”.