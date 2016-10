Valeriu Ghileţchi: „Am votat pentru ceea ce am optat”

Candidatul independent, Valeriu Ghileţchi s-a prezentat în această dimineaţă, împreună cu familia, la secţia de vot.



„Mă bucur că avem această zi, că putem alege preşedintele în mod direct. Am votat pentru ceea ce am optat. Cred că vom avea şi rezultate, fiecare îşi aşteptă rezultatele pe care le doreşte. Am venit cu soţia, familia, am fost la biserică şi după terminarea serviciului divin, am venit să ne îndeplinim datoria de cetăţean”, a spus Ghileţchi.