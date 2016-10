Oligarhul Plahotniuc: „Am votat pentru candidatul care nu are nevoie de sprijinul meu”

FOTO

Oligarhul Vladimir Plahotniuc şi-a exercitat dreptul de vot şi a ţinut să anunţe despre acest lucru pe Facebook.„Am votat pentru candidatul care nu are nevoie de sprijinul meu. Am votat geopragmatic, nu geopolitic, am votat aşa cum unii nu pot înţelege de ce aş vota. Am votat aşa cum sunt, nu aşa cum cred unii că sunt. Dacă nu aţi înţeles cum am votat, înseamnă că sunteţi printre cei care au urmărit doar ştirile despre mine, nu şi ştirile cu mine”, a comentat acesta.„Sper că mulţi alţi cetăţeni au votat sau vor vota la fel ca mine, iar împreună cu viitorul preşedinte vom construi un viitor mai bun pentru ţară. Ne vedem în turul doi – mai înţelepţi, mai conştienţi de fiecare vot şi poate mai interesaţi de Moldova decât de teme false de campanie”, a conchis Plahotniuc.