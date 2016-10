Maia Laguta: „Am votat pentru ca Moldova să ridice drapelul pe arena mondială”

30.10.2016

Prezentă la urnele de vot, candidata independentă Maia Laguta a declarat că îşi doreşte ca Moldova să devină în timp foarte scurt ca Norvegia.



„Eu am votat contra minciunilor care au fost timp de 25 de ani, am votat pentru ca Moldova să ridice drapelul pe arena mondială, am votat pentru ca Moldova să devină, în timp foarte scurt, cel puţin la un nivel cu Norvegiei. Am votat pentru ca toţi cetăţenii RM să se mândrească de ţara lor şi am votat pentru ridicarea nivelului de trai în timp scurt. Să le fie la toţi cetăţenii bine, să trăiască în Moldova şi să le fie drag de ţara lor. Acum, moldovenii au o şansă ca preşedintele ţării să aducă în stare toate organele de stat, în acea stare ca să lucreze în interesul cetăţenilor RM şi nu în interesul grupărilor criminale”, a declarat Maia Laguta.