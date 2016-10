Iurie Leancă: „Dacă greşim acum, va veni o perioadă de haos”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 30.10.2016 11:31

Candidatul PPEM, Iurie Leancă, s-a prezentat în această dimineaţă la secţia de votare, unde şi-a exprimat intenţia de vot.



Fostul premier a îndemnat cetăţenii să iasă la alegeri şi „să nu greşească”.



„Vreau să fac un apel către toţi cetăţenii să iasă la vot. Se decide viitorul tinerilor – ieşiţi la vot, nu vă leneviţi. Astăzi se decide dacă Moldova va deveni un stat european sau nu. Timp de 25 de ani mereu am ezitat, am ales între est şi vest, au fost abordări aduse de unele forţe manipulatorii, care aduceau nostalgii, de data aceasta pericolul este că iarăşi am putea schimba vectorul. Dacă greşim acum, va veni o perioadă de haos, de incertitudine şi lipsă totală de înţelegere”, a declarat Leancă.