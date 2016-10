Fostul judecător la CEDO Stanislav Pavlovschi: „Am votat pentru întoarcerea ţării la popor; Cred că astăzi a avut loc un vot decisiv”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 30.10.2016 21:39

Alegerile de astăzi sunt decisive pentru Republica Moldova, afirmă fostul judecător al RM la CEDO, Stanislav Pavlovschi.



„Eu mă aflu acum la Baku, în misiune de serviciu, şi, folosindu-mă de această ocazie, am votat aici, la Ambasada Republicii Moldova la Baku. Am votat pentru viitorul nostru, pentru viitorul ţării. Am votat pentru viitorul copiilor noştri. Eu am votat pentru întoarcerea ţării la popor”, a declarat Pavlovschi, pentru Jurnal TV.



„Eu cred că este un vot decisiv. Nu am în vedere votul meu personal, dar procedura aceasta democratică. Foarte mult va depinde de aceast. La noi la putere trebuie să vină oameni serioşi care au o singură grijă - bunăstarea poporului şi care nu se va gândi niciodată la propriul buzunar şi nu va băga mâna în buzunarul poporului”, a punctat Stanislav Pavlovschi.