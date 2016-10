FOTO

Andrei Năstase: „Am ales începutul sfârşitului acestui regim care batjocoreşte ţara; Am votat pentru schimbare şi pentru un trai decent”

Preşedintele PPDA, Andrei Năstase, a votat pentru consolidarea imaginii instituţiei prezidenţiale şi pentru un preşedinte al poporului, care va face schimbarea reală în Republica Moldova.



„Am ales începutul schimbării. Am ales să trăim într-o ţară liberă de aşa-zişi politicieni cu trecut obscur şi de proxeneţi, şi de contrabandişti. Am ales începutul sfârşitului acestui regim criminal care batjocoreşte ţara şi cetăţenii. Am votat pentru viitorul copiilor mei şi al întregii ţări. Am votat pentru schimbare. Avem nevoie de schimbare şi pentru un trai decent. Avem nevoie de o ţară, în care să vrei să trăieşti, să nu vrei să pleci”, a spus Andrei Năstase.



Totodată, liderul Platformei DA a menţionat că a votat pentru transformarea revendicărilor populare în iniţiative legislative. „Am votat pentru cele cinci puncte ale mele pentru programul prezidenţial. Mă refer la întoarcerea miliardului şi sancţionarea celor care se fac vinovaţi, pentru transformarea revendicărilor populare în iniţiative legislative, pentru reforma adevărată a justiţiei. Am votat pentru întărirea imaginii instituţiei prezidenţiale şi ca urmare a scoaterii din captivitate ale celorlalte instituţii, dar şi pentru îmbunătăţirea instituţiilor statului, pentru alegeri parlamentare anticipate. Este inadmisibil să fim conduşi de o majoritate formată prin şantaj şi corupere. Am votat pentru civilizaţie”, a mai spus liderul DA.



„Nu ar fi fost acest scrutin dacă nu erau cele 400 de mii de semnături acumulate de Platforma DA, cu sprijinul altor entităţi civice. Astăzi avem posibilitatea de a alege un preşedinte al poporului, un preşedinte care vrea schimbarea în această ţară”, a mai menţionat Andrei Năstase.



În aceste condiţii, preşedintele PPDA a făcut îndemn către toţi cetăţenii să se mobilizeze, să iasă la vot şi să facă alegerea corectă.