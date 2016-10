Student amendat cu 250 de euro pentru că a protestat paşnic la lansarea în campanie a lui Ghimpu

A fost amendat cu 250 de euro pentru că a protestat paşnic. I s-a întâmplat unui basarabean, masterand la o universitate din Iaşi, care a manifestat ieri în timpul evenimentului de lansare în campania electorală a liberalului Mihai Ghimpu la Iaşi. Dumitru Mihailov a afişat pancarte pe care era scris: „Unionist, guvernând cu comuniştii?!” şi „Unde-i miliardul?”. Indignat, tânărul spune că va ataca în instanţă decizia Jandarmeriei.



„La lansarea în campanie a domnului Mihai Ghimpu, am venit cu câteva întrebări către dumnealui, plasate pe nişte pancarte. Nu am săvârşit careva acţiuni ilegale, pur şi simplu am stat cu pancarta la acea manifestaţie. Pentru aceasta, în loc să primesc nişte răspunsuri de la domnul Mihai Ghimpu, m-am trezit cu o amendă de 250 de euro din partea jandarmilor români. Consider că mi-au fost lezate drepturile de exprimare”, a declarat tânărul, pentru Jurnal TV.



Dumitru Mihailov susţine că forţele de ordine i-au spus că este amendat pentru contramanifestaţie, însă nu i-au arătat procesul-verbal, spunându-i că documentul îi va fi trimis ulterior prin poştă.



Ofiţerul de presă al Inspectoratului Judeţean de Jandarmerie Iaşi a confirmat că aceasta este procedura în astfel de cazuri. Purtătorul de cuvânt al Partidului Liberal, Ionel Puşcaş, susţine că le-a solicitat jandarmilor să asigure ordinea publică, iar aceştia l-au amendat pe tânăr.