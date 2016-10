Averea candidatului Leancă

Iurie Leancă, can­di­da­tul Par­ti­du­lui Popu­lar Euro­pean la fun­cţia de preşe­dinte al R. Mol­dova deţine, în con­turi ban­care aproape două mili­oane de lei. Leancă locu­ieşte într-un imo­bil cu două nive­luri din or. Ialo­veni pe care a înce­put să-l declare din 2012, când l-a pri­mit în cali­tate de dona­ţie de la socrul său, deşi locuia în el încă din anul 2005. Astăzi, deşi Leancă este un sim­plu depu­tat, iar con­form legii, ex-premierii bene­fi­ci­ază de pază de stat doar un an după expi­ra­rea man­da­tu­lui, casa aces­tuia este în con­ti­nu­are păzit, scrie zdg.mdIurie Leancă, can­di­da­tul pla­sat nr. 3 în bule­ti­nul de vot pen­tru ale­ge­rile pre­zi­denţi­ale din 30 octom­brie 2016, şi-a înce­put cariera publică în 1989, acti­vând în cadrul Amba­sa­dei Uniu­nii Sovi­e­tice din Bucu­reşti, iar ulte­rior la Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Externe şi Inte­gră­rii Euro­pene (MAEIE). În peri­oada 2001 — 2005 şi apoi 2007 — 2009 a fost vice­preşe­dinte al Com­pa­niei petro­li­ere Ascom Group, a mili­ar­da­ru­lui Ana­tol Stati. Din 2005 până în 2007, a fost con­si­lier supe­rior al Îna­l­tu­lui Comi­sar OSCE pen­tru mino­ri­tăţi naţio­nale. A deve­nit mem­bru al Par­ti­du­lui Libe­ral Demo­crat din Mol­dova (PLDM) şi res­pec­tiv, a făcut pri­mii paşi în poli­tică în 2009, fiind pre­zen­tat public pe 28 ianu­a­rie, în cadrul unei con­fe­rinţe de presă. În ace­laşi an, pen­tru o scurtă peri­oadă de timp, a fost depu­tat în Par­la­men­tul R. Mol­dova, după care şi-a depus man­da­tul în favoa­rea fun­cţiei de minis­tru al Afa­ce­ri­lor Externe şi Inte­gră­rii Euro­pene. Din apri­lie 2013 până în febru­a­rie 2015, a fost şef al Guver­nu­lui. După ce nu a reu­şit să obţină votu­rile nece­sare pen­tru un nou man­dat şi după neînţe­le­geri cu Vlad Filat, s-a retras din PLDM, iar la scurt timp a fon­dat Par­ti­dul Popu­lar Euro­pean din Mol­dova (PPEM), al cărui preşe­dinte a fost ales.În 2009, când se lansa în poli­tică, cel puţin con­form decla­ra­ţi­i­lor sale cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate depuse la Comi­sia Elec­to­rală Cen­trală (CEC) în cam­pa­nia elec­to­rală din apri­lie 2009, Leancă declara că, în 2007 — 2008, fiind vice­preşe­dinte al Com­pa­niei Ascom, a avut veni­turi de 78,6 mii de euro şi 320,9 mii de lei din sala­riu. Acesta mai indica un lot de pământ la Ialo­veni, un Audi 6 din 2001 şi un VAZ 06 din 1989. Atunci, Leancă deţi­nea depo­zite ban­care în sumă de 53 mii de euro, iar din dobândă a obţi­nut 15 mii de lei şi 2600 de euro.Ave­rea can­di­da­tu­lui Leancă a spo­rit în ulti­mii ani, deşi sala­riul său a fost unul vizi­bil mai mic decât cel din peri­oada Ascom. Ast­fel, în decla­ra­ţia cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate pe anul 2015, ex-premierul a decla­rat un venit din sala­riu de 180 mii de lei şi alţi 120 de mii din acti­vi­tate şti­inţi­fică. Anul tre­cut, Leancă deţi­nea în con­turi ban­care puţin peste 90 mii de euro (apro­xi­ma­tiv 2 mili­oane de lei), aproape dublu faţă de peri­oada când se lansa în poli­tică. Leancă declară ace­laşi teren din Ialo­veni, VAZ-ul din 1989, dar şi două case. Una de 223 m.p., tot în Ialo­veni, pe care a obţinut-o prin con­tract de dona­ţie în 2012 şi alta, tot la acea adresă (con­stru­cţie acce­so­rie), de 51 m.p., pri­mită, la fel, prin con­tract de dona­ţie.Iurie Leancă a pri­mit casa care are o valoare cadas­trală de aproape 700 mii de lei, dar un preţ de piaţă de câteva ori mai mare, în noiem­brie 2012, pe când era minis­trul al Afa­ce­ri­lor Externe şi Inte­gră­rii Euro­pene. Cel care i-a donat-o a fost socrul său, Nico­lae Pri­gorschi, care avea atunci 77 de ani. Can­di­da­tul PPEM-ului la func­ţia de pre­şe­dinte locuia însă în acel imo­bil, unul modern, cu două nive­luri, încă din anul 2005, fără a-l declara. Astăzi, casa este păzită, deşi Leancă nu mai este pre­mier deja de mai bine de un an şi opt luni, în timp ce, con­form legii, ex-premierii pot bene­fi­cia de acest ser­vi­ciu doar încă un an după expi­ra­rea man­da­tu­lui.„În casă ne-am mutat în 2005 şi nu în 2008, iar lotul a fost cum­pă­rat de socrul meu încă de prin 1995. De atunci a înce­put con­stru­cţia. Dân­sul a vân­dut apar­ta­men­tul în 1998 — 1999 ca să poată con­strui şi s-a mutat la noi cu tra­iul. Din 2001, când am ple­cat la ASCOM, am avut un sala­riu bun ca să pot plăti pen­tru fini­sa­rea casei. În 2004, am vân­dut şi apar­ta­men­tul meu, ca să putem fina­liza con­stru­cţia. Din 2005, atunci când am ple­cat la Haga, m-am mutat în casa res­pec­tivă. Doar că atunci, fiind ocu­pat de ple­care, n-am atras atenţia la fap­tul că era casa scrisă pe numele socru­lui. În 2012, dân­sul a făcut această dona­ţie pe numele meu şi al soţiei, ast­fel că am deve­nit suc­ce­sori legali. Vreau să menţio­nez că alte pro­pri­e­tăţi şi imo­bile nu avem în R. Mol­dova”, a pre­ci­zat Leancă, într-un răs­puns acor­dat ZdG.„Depo­zi­tele ban­care şi acu­mu­lă­rile la aces­tea se fac doar din dobânda ban­cară, în fun­cţie de rata care există. Uni­cii bani care s-au adă­u­gat sunt de la soţie, deo­a­rece când a dece­dat socrul meu, tot ce avea el pe con­turi au fost împă­rţite între soţie şi fra­tele ei. În rest, am avut veni­turi şi de la Haga, unde am avut sala­riu de peste 10 mii de euro, am lucrat la ASCOM, unde am avut la fel sala­riu bun şi din care am plătit impo­zite mari. Deci, tot ce am acu­mu­lat până acum mi-a per­mis să duc un mod de viaţă decent. Anul acesta şi anul tre­cut am înce­put lucrul de cer­ce­tare, care este com­pa­ti­bil cu cel de depu­tat şi care este, de ase­me­nea, un venit în plus”, explică Leancă.Site-ul avere.md, creat de Aso­ci­a­ţia pen­tru Demo­cra­ţie Par­ti­ci­pa­tivă (ADEPT) care moni­to­ri­zează ave­rea fun­cţio­na­ri­lor publici, con­stată că decla­ra­ţi­ile depuse de Iurie Leancă în 2009 — 2011 conţin infor­ma­ţii incom­plete des­pre pro­pri­e­tă­ţile acu­mu­late până la data decla­ră­rii, fapt ce con­tra­ve­nea legi­sla­ţiei în vigoare. Legi­sla­ţia la acel moment era una con­fuză şi conţi­nea ina­d­ver­tenţe care au gene­rat prac­tici neu­ni­forme de decla­rare selec­tivă a pro­pri­e­tă­ţi­lor. Tot­o­dată, „con­trar legi­sla­ţiei, Iurie Leancă a omis să includă în decla­ra­ţia pen­tru 2009 veni­tul obţi­nut în urma unei even­tu­ale vân­zări a auto­mo­bi­lu­lui Audi 6, pe care îl deţi­nea la înce­put de 2009, con­form decla­ra­ţiei depuse la CEC pen­tru 2007 – 2008. De ase­me­nea, dem­ni­ta­rul nu a tre­cut în decla­ra­ţi­ile sale pen­tru 2009 auto­mo­bi­lul Mer­ce­des E 220 CDI, con­trar pre­ve­de­ri­lor legale de a declara toate bunu­rile pro­cu­rate în anul de rapor­tare. De ase­me­nea, în nici una din­tre decla­ra­ţi­ile sale din 2009 şi până în pre­zent, Iurie Leancă nu a indi­cat valoa­rea auto­mo­bi­lu­lui marca VAZ-21063”, pre­ci­zează auto­rii site-ului.